Жодна крапля соку не витече: пухкі вареники з вишнею за перевіреним бабусиним рецептом

Вишневі вареники особливо вдаються на кефірному тісті. Воно м’яке, еластичне й добре тримає форму, а крохмаль у начинці допомагає зберегти сік усередині.

Коли вишні дають стільки соку, що начинка може втекти під час ліплення, виручає проста хитрість – трохи крохмалю. Саме на цьому тримається вдалий результат у рецепті з YouTube-каналу Карпатські шкварки.

Чому це тісто вдале?

Просіяне борошно змішують із сіллю та дрібкою цукру, потім додають яйце, олію й кефір. Замішане тісто має вийти м’яким і еластичним, щоб його було зручно розкачувати й ліпити.

Після замішування тісто накривають рушником і залишають на 15 – 20 хвилин. За цей час воно стає слухнянішим і краще тримає форму під час варіння.

Що кладуть у начинку?

Для начинки беруть вишні без кісточок, цукор і кукурудзяний крохмаль. Вишні спершу лишають у друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина.

Потім до ягід додають цукор. Уже під час формування вареників у кожен кладуть по 3 – 4 вишні, трохи цукру і дрібку крохмалю.

Як зліпити й зварити вареники?

Тісто розкачують приблизно до 5 міліметрів і вирізають кружальця. Краї вареників треба добре защипнути, щоб начинка не витекла у воду.

Вареники опускають у киплячу підсолену воду й обережно перемішують, щоб вони не прилипли до дна. Після того як вони спливуть, варять ще 3 – 4 хвилини.

Готові вареники подають гарячими зі сметаною, медом або цукром.

Як приготувати вареники з вишнею?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка олії;

– дрібка солі та цукру;

– вишні без кісточок;

– цукор до смаку;

– кукурудзяний крохмаль – потроху в кожен вареник;

– мед, сметана або цукор – для подачі.

Приготування: