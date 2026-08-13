Коли вишні дають стільки соку, що начинка може втекти під час ліплення, виручає проста хитрість – трохи крохмалю. Саме на цьому тримається вдалий результат у рецепті з YouTube-каналу Карпатські шкварки.

Чому це тісто вдале?

Просіяне борошно змішують із сіллю та дрібкою цукру, потім додають яйце, олію й кефір. Замішане тісто має вийти м’яким і еластичним, щоб його було зручно розкачувати й ліпити.

Після замішування тісто накривають рушником і залишають на 15 – 20 хвилин. За цей час воно стає слухнянішим і краще тримає форму під час варіння.

Що кладуть у начинку?

Для начинки беруть вишні без кісточок, цукор і кукурудзяний крохмаль. Вишні спершу лишають у друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина.

Потім до ягід додають цукор. Уже під час формування вареників у кожен кладуть по 3 – 4 вишні, трохи цукру і дрібку крохмалю.

Як зліпити й зварити вареники?

Тісто розкачують приблизно до 5 міліметрів і вирізають кружальця. Краї вареників треба добре защипнути, щоб начинка не витекла у воду.

Вареники опускають у киплячу підсолену воду й обережно перемішують, щоб вони не прилипли до дна. Після того як вони спливуть, варять ще 3 – 4 хвилини.

Готові вареники подають гарячими зі сметаною, медом або цукром.

Як приготувати вареники з вишнею?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка олії;
– дрібка солі та цукру;
– вишні без кісточок;
– цукор до смаку;
– кукурудзяний крохмаль – потроху в кожен вареник;
– мед, сметана або цукор – для подачі.

Приготування:

  1. Просійте борошно та змішайте його із сіллю й цукром.
  2. Додайте яйце, олію та кефір і замісіть м’яке еластичне тісто.
  3. Накрийте тісто рушником і залиште на 15 – 20 хвилин.
  4. Вишні очистіть від кісточок і залиште в друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  5. Додайте до вишень цукор.
  6. Розкачайте тісто завтовшки близько 5 міліметрів і виріжте кружальця.
  7. На кожне кружальце покладіть 3 – 4 вишні, трохи цукру та дрібку кукурудзяного крохмалю, після чого добре защипніть краї.
  8. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду й обережно перемішайте.
  9. Після спливання варіть ще 3 – 4 хвилини.
  10. Подавайте гарячими зі сметаною, медом або цукром.