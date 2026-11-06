Пухнастий, наче хмаринка: простий трюк для рівного та пишного бісквіта

Приготування високого класичного бісквіта без використання хімічного розпушувача чи соди часто лякає кулінарів ризиком отримати плаский або гумовий корж.

Проте секрет пишної та пористої структури, схожої на ніжну невагому хмаринку, криється у введенні всього 1 столової ложки звичайного столового оцту під час збивання яєчних білків, розповідає Smakosze. Кисле середовище зміцнює білкові зв'язки, роблячи піну неймовірно стабільною, глянцевою та стійкою до осідання під час подальшого введення сухих компонентів.

Другим важливим правилом є поєднання високоякісного пшеничного борошна дрібного помелу з картопляним крохмалем. Крохмаль знижує частку важкої клейковини, завдяки чому бісквіт піднімається рівномірно без куполоподібної тріщини по центру, а м'якуш залишається шовковистим і не кришиться під час нарізання на коржі.

Як спекти ідеальний бісквіт?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 8 яєць кімнатної температури;

– 1 склянка дрібного цукру для випічки;

– 1 столова ложка столового оцту;

– 1 дрібка кам'яної солі;

суха суміш для пишності:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 4 столові ложки картопляного крохмалю.

Приготування: