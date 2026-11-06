Пушистый, как облачко: простой трюк для получения ровного и пышного бисквита

Выпекаем идеальный нежный бисквит / Pixabay
Приготовление высокого классического бисквита без использования химического разрыхлителя или соды часто пугает кулинаров риском получить плоский или резиновый корж.
Однако секрет пышной и пористой структуры, напоминающей нежное невесомое облачко, заключается в добавлении всего 1 столовой ложки обычного столового уксуса во время взбивания яичных белков, рассказывает Smakosze. Кислая среда укрепляет белковые связи, делая пену невероятно стабильной, блестящей и устойчивой к оседанию при последующем добавлении сухих компонентов.
Вторым важным правилом является сочетание высококачественной пшеничной муки мелкого помола с картофельным крахмалом. Крахмал снижает долю тяжелой клейковины, поэтому бисквит поднимается равномерно, без куполообразной трещины по центру, а мякиш остается шелковистым и не крошится при нарезке на коржи.
Как испечь идеальный бисквит?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 8 яиц комнатной температуры;
– 1 стакан мелкого сахара для выпечки;
– 1 столовая ложка столового уксуса;
– 1 щепотка каменной соли;
сухая смесь для пышности:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 4 столовые ложки картофельного крахмала.
Приготовление:
- Дно разъемной формы диаметром 28 сантиметров застелите пергаментной бумагой, закрепите по бокам, а духовку заранее включите для разогрева до 170 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева без конвекции.
- Пшеничную муку смешайте с картофельным крахмалом и просейте через мелкое сито 2 раза для максимального насыщения кислородом.
- Аккуратно отделите белки от желтков, вылейте белки в сухую чистую миску, добавьте щепотку соли и начните взбивать миксером на средней скорости до появления первой пышной пены.
- Влейте 1 столовую ложку уксуса и продолжайте взбивать на максимальной скорости, постепенно подсыпая по 1 столовой ложке сахара, пока масса не станет очень плотной, белоснежной и зеркально-блестящей.
- Уменьшите скорость миксера до минимума, введите в белковую массу желтки по 1 штуке за раз, перемешивая всего несколько секунд до полного объединения цвета, после чего выключите прибор.
- В 3 – 4 приема всыпьте смесь просеянной муки с крахмалом, каждый раз аккуратно вымешивая тесто снизу вверх широкой деревянной или силиконовой лопаткой круговыми движениями, сохраняя воздушные пузырьки внутри.
- Переложите тесто в подготовленную форму, разровняйте поверхность лопаткой и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 40 – 45 минут до появления сухой деревянной шпажки, не открывая дверцу первые 30 минут.
- Достаньте горячую форму из духовки и аккуратно уроните ее с высоты около 30 сантиметров на деревянную доску или стол, чтобы выбить горячий воздух из пор, верните обратно в выключенную духовку с приоткрытой на 5 сантиметров дверцей на 15 минут, после чего полностью остудите на решетке.
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