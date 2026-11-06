Пушистый, как облачко: простой трюк для получения ровного и пышного бисквита

Однако секрет пышной и пористой структуры, напоминающей нежное невесомое облачко, заключается в добавлении всего 1 столовой ложки обычного столового уксуса во время взбивания яичных белков, рассказывает Smakosze. Кислая среда укрепляет белковые связи, делая пену невероятно стабильной, блестящей и устойчивой к оседанию при последующем добавлении сухих компонентов.

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Вторым важным правилом является сочетание высококачественной пшеничной муки мелкого помола с картофельным крахмалом. Крахмал снижает долю тяжелой клейковины, поэтому бисквит поднимается равномерно, без куполообразной трещины по центру, а мякиш остается шелковистым и не крошится при нарезке на коржи.

Как испечь идеальный бисквит?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 8 яиц комнатной температуры;

– 1 стакан мелкого сахара для выпечки;

– 1 столовая ложка столового уксуса;

– 1 щепотка каменной соли;

сухая смесь для пышности:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 4 столовые ложки картофельного крахмала.

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Приготовление: