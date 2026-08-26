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26 серпня, 13:13
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Встигніть спробувати найкращий літній салат: смак та легкість за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У спекотні дні цей салат стає справжнім порятунком, адже не потребує довгого стояння біля плити.

Достатньо заздалегідь відварити яйця, швидко нарізати свіжі овочі та доповнити їх ароматною сметанною заправкою з легким часниковим акцентом. Огірки дарують приємну свіжість і хрускіт, твердий сир робить страву поживною, а ніжна заправка легко замінює важкий майонез. 

Як швидко приготувати літній салат? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 2 – 3 огірки; 
– 3 яйця;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– пучок кропу;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Відваріть яйця круто протягом 8 – 10 хвилин, швидко охолодіть у крижаній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте акуратною соломкою.
  2. Свіжі огірки промийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте тонкою соломкою.
  3. Перекладіть у глибоку миску.
  4. Твердий сир наріжте брусочками такого ж розміру або натріть на грубій тертці та додайте до огірків разом із подрібненими яйцями.
  5. Злийте всю рідину з банки консервованої кукурудзи, перекладіть зерна в салатник, додайте промитий, підсушений і дрібно посічений кріп.
  6. Для приготування соусу в окремій невеликій ємності змішайте сметану, пропущений через прес або дрібно натертий часник, дрібку солі та мелений чорний перець.
  7. Ретельно вимішайте заправку до однорідного стану.
  8. Додайте сметанний соус до нарізаних інгредієнтів і обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.
  9. Подавайте салат до столу відразу після заправляння, поки огірки зберігають свій характерний хрускіт і не виділяють зайвого соку.

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