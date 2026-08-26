Встигніть спробувати найкращий літній салат: смак та легкість за лічені хвилини

У спекотні дні цей салат стає справжнім порятунком, адже не потребує довгого стояння біля плити.

Достатньо заздалегідь відварити яйця, швидко нарізати свіжі овочі та доповнити їх ароматною сметанною заправкою з легким часниковим акцентом. Огірки дарують приємну свіжість і хрускіт, твердий сир робить страву поживною, а ніжна заправка легко замінює важкий майонез. Як швидко приготувати літній салат? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 – 3 огірки;

– 3 яйця;

– 100 – 150 грамів твердого сиру;

– пів банки консервованої кукурудзи;

– пучок кропу;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Відваріть яйця круто протягом 8 – 10 хвилин, швидко охолодіть у крижаній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте акуратною соломкою. Свіжі огірки промийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте тонкою соломкою. Перекладіть у глибоку миску. Твердий сир наріжте брусочками такого ж розміру або натріть на грубій тертці та додайте до огірків разом із подрібненими яйцями. Злийте всю рідину з банки консервованої кукурудзи, перекладіть зерна в салатник, додайте промитий, підсушений і дрібно посічений кріп. Для приготування соусу в окремій невеликій ємності змішайте сметану, пропущений через прес або дрібно натертий часник, дрібку солі та мелений чорний перець. Ретельно вимішайте заправку до однорідного стану. Додайте сметанний соус до нарізаних інгредієнтів і обережно перемішайте лопаткою знизу вгору. Подавайте салат до столу відразу після заправляння, поки огірки зберігають свій характерний хрускіт і не виділяють зайвого соку.