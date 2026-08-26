Достатньо заздалегідь відварити яйця, швидко нарізати свіжі овочі та доповнити їх ароматною сметанною заправкою з легким часниковим акцентом. Огірки дарують приємну свіжість і хрускіт, твердий сир робить страву поживною, а ніжна заправка легко замінює важкий майонез.
Як швидко приготувати літній салат?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 огірки;
– 3 яйця;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– пів банки консервованої кукурудзи;
– пучок кропу;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйця круто протягом 8 – 10 хвилин, швидко охолодіть у крижаній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте акуратною соломкою.
- Свіжі огірки промийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте тонкою соломкою.
- Перекладіть у глибоку миску.
- Твердий сир наріжте брусочками такого ж розміру або натріть на грубій тертці та додайте до огірків разом із подрібненими яйцями.
- Злийте всю рідину з банки консервованої кукурудзи, перекладіть зерна в салатник, додайте промитий, підсушений і дрібно посічений кріп.
- Для приготування соусу в окремій невеликій ємності змішайте сметану, пропущений через прес або дрібно натертий часник, дрібку солі та мелений чорний перець.
- Ретельно вимішайте заправку до однорідного стану.
- Додайте сметанний соус до нарізаних інгредієнтів і обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.
- Подавайте салат до столу відразу після заправляння, поки огірки зберігають свій характерний хрускіт і не виділяють зайвого соку.