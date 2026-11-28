Пісне меню на другий тиждень Успенського посту: 7 смачних страв на кожен день
На другому тижні посту звичні страви можуть набриднути. Картопля, гречка й овочеві супи вже були на столі, а вигадувати щодня щось нове не завжди хочеться.
Навіть без м'яса, яєць і молочних продуктів можна приготувати чимало цікавого. Гриби, квасоля, капуста, рис і сезонні овочі добре поєднуються між собою, особливо з ароматними спеціями та домашніми соусами.
Для другого тижня Успенського посту 24 Канал підготував сім простих рецептів – по одному на кожен день. Серед них є запечені, тушковані та смажені страви, які не потребують дорогих інгредієнтів.
Що приготувати в понеділок – картопляні зрази з грибами?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 250 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Очистьте картоплю, наріжте шматочками й відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Злийте воду та розімніть картоплю в густе пюре без грудочок.
- Дрібно наріжте цибулю та печериці. Обсмажте їх на олії, поки зайва волога випарується, а гриби злегка підрум'яняться. Посоліть і поперчіть.
- До охолодженого картопляного пюре додайте борошно й перемішайте. Сформуйте невеликі коржики, викладіть усередину грибну начинку та защипніть краї.
- Обсмажте зрази на сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.
- Подавайте з маринованими огірками або томатним соусом.
Що приготувати у вівторок – пісні голубці з гречкою?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 невелика капустина;
– 200 грамів гречки;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 200 грамів печериць;
– 300 мілілітрів томатного соусу;
– 200 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть гречку до напівготовності.
- Капусту опустіть у киплячу воду на кілька хвилин, поступово відокремте розм'якшені листки та зріжте товсті прожилки.
- Наріжте цибулю та гриби, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі з грибами на олії до м'якості.
- Змішайте гречку з грибною засмажкою.
- Додайте сіль і перець до смаку.
- Викладіть начинку на капустяні листки й загорніть голубці. Щільно складіть їх у каструлю.
- Змішайте томатний соус із водою та залийте голубці.
- Тушкуйте під кришкою на невеликому вогні приблизно 40 – 50 хвилин, доки капуста стане м'якою.
Що приготувати в середу – сочевичний суп із томатами?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів червоної сочевиці;
– 2 картоплини;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 200 грамів подрібнених томатів;
– 1,5 літра води;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– свіжа зелень до смаку.
Приготування:
- Промийте сочевицю.
- Очистьте картоплю та наріжте невеликими кубиками, а моркву й цибулю дрібно подрібніть.
- Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть приблизно 10 хвилин.
- Додайте сочевицю, подрібнені томати, паприку, сіль і перець.
- Перемішайте та варіть ще 15 – 20 хвилин до м'якості всіх інгредієнтів.
- За бажанням злегка розімніть частину сочевиці ложкою, щоб суп став густішим.
- Перед подачею додайте подрібнену зелень.
Що приготувати в четвер – кабачки, фаршировані рисом та овочами?
- Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 середні кабачки;
– 150 грамів рису;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 1 солодкий перець;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки олії;
– 2 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Промийте рис і відваріть до напівготовності.
- Кабачки розріжте вздовж навпіл. За допомогою ложки обережно видаліть частину м'якоті, щоб утворилися човники.
- Наріжте цибулю, моркву, солодкий перець і м'якоть кабачків дрібними кубиками. Обсмажте овочі на олії до м'якості.
- Додайте рис, подрібнений часник, сіль і перець. Ретельно перемішайте начинку.
- Наповніть кабачкові човники овочевою сумішшю. Зверху викладіть тонкі скибочки помідорів.
- Перекладіть кабачки у форму для запікання, налийте на дно трохи води й накрийте фольгою.
- Запікайте при 180 градусах приблизно 25 хвилин. Зніміть фольгу та готуйте ще 10 хвилин до м'якості кабачків.
Що приготувати в п'ятницю – тушковану капусту з квасолею?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів білокачанної капусти;
– 250 грамів вареної або консервованої квасолі;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 150 мілілітрів води;
– 1 лавровий лист;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту тонкою соломкою.
- Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
- Перекладіть овочі в глибоку сковорідку або каструлю з товстим дном. Додайте воду, накрийте кришкою й тушкуйте 15 хвилин.
- Додайте томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець. Перемішайте та готуйте ще 10 хвилин.
- Викладіть до капусти готову квасолю. Обережно перемішайте й тушкуйте ще 5 – 7 хвилин, щоб соус рівномірно покрив усі інгредієнти.
- Перед подачею дайте страві постояти під кришкою кілька хвилин.
Що приготувати в суботу – пісні котлети з квасолі та грибів?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів вареної квасолі;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте гриби та цибулю невеликими шматочками.
- Обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю олії до випаровування зайвої рідини.
- Перекладіть квасолю в миску й розімніть виделкою або подрібніть блендером до густої маси.
- Додайте обсмажені гриби з цибулею, подрібнений часник, сіль, перець і панірувальні сухарі.
- Ретельно перемішайте та залиште масу на 5 хвилин. Якщо вона надто м'яка, додайте ще трохи сухарів.
- Сформуйте невеликі котлети та обсмажте на олії до рум'яної скоринки з обох боків.
- Подавайте з картопляним пюре без молока або свіжими овочами.
Що приготувати в неділю – пісний яблучний штрудель?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів готового листкового тіста без вершкового масла та інших скоромних інгредієнтів;
– 4 яблука;
– 70 грамів цукру;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 чайна ложка кориці;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Очистьте яблука від серцевини й наріжте тонкими скибочками.
- Змішайте з цукром, корицею, родзинками та подрібненими волоськими горіхами.
- Розкачайте розморожене листкове тісто на пергаменті у прямокутний пласт.
- Посипте середину тіста панірувальними сухарями. Вони допоможуть увібрати частину яблучного соку й не дадуть основі надто розм'якнути.
- Рівномірно розподіліть яблучну начинку, залишаючи вільними краї тіста.
- Обережно згорніть рулет і защипніть краї. Перекладіть штрудель на деко швом донизу.
- Змастіть поверхню невеликою кількістю олії. Зробіть кілька неглибоких надрізів зверху.
- Випікайте при 190 градусах приблизно 30 – 35 хвилин до золотистого кольору.
- Дайте штруделю трохи охолонути перед нарізанням, щоб начинка краще тримала форму.