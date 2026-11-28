На другому тижні посту звичні страви можуть набриднути. Картопля, гречка й овочеві супи вже були на столі, а вигадувати щодня щось нове не завжди хочеться.

Навіть без м'яса, яєць і молочних продуктів можна приготувати чимало цікавого. Гриби, квасоля, капуста, рис і сезонні овочі добре поєднуються між собою, особливо з ароматними спеціями та домашніми соусами.

Для другого тижня Успенського посту 24 Канал підготував сім простих рецептів – по одному на кожен день. Серед них є запечені, тушковані та смажені страви, які не потребують дорогих інгредієнтів.

Що приготувати в понеділок – картопляні зрази з грибами?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 250 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 3 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Очистьте картоплю, наріжте шматочками й відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та розімніть картоплю в густе пюре без грудочок. Дрібно наріжте цибулю та печериці. Обсмажте їх на олії, поки зайва волога випарується, а гриби злегка підрум'яняться. Посоліть і поперчіть. До охолодженого картопляного пюре додайте борошно й перемішайте. Сформуйте невеликі коржики, викладіть усередину грибну начинку та защипніть краї. Обсмажте зрази на сковорідці до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте з маринованими огірками або томатним соусом.

Що приготувати у вівторок – пісні голубці з гречкою?

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 невелика капустина;

– 200 грамів гречки;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 200 грамів печериць;

– 300 мілілітрів томатного соусу;

– 200 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Відваріть гречку до напівготовності. Капусту опустіть у киплячу воду на кілька хвилин, поступово відокремте розм'якшені листки та зріжте товсті прожилки. Наріжте цибулю та гриби, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі з грибами на олії до м'якості. Змішайте гречку з грибною засмажкою. Додайте сіль і перець до смаку. Викладіть начинку на капустяні листки й загорніть голубці. Щільно складіть їх у каструлю. Змішайте томатний соус із водою та залийте голубці. Тушкуйте під кришкою на невеликому вогні приблизно 40 – 50 хвилин, доки капуста стане м'якою.

Що приготувати в середу – сочевичний суп із томатами?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів червоної сочевиці;

– 2 картоплини;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 200 грамів подрібнених томатів;

– 1,5 літра води;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– свіжа зелень до смаку.

Приготування:

Промийте сочевицю. Очистьте картоплю та наріжте невеликими кубиками, а моркву й цибулю дрібно подрібніть. Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть приблизно 10 хвилин. Додайте сочевицю, подрібнені томати, паприку, сіль і перець. Перемішайте та варіть ще 15 – 20 хвилин до м'якості всіх інгредієнтів. За бажанням злегка розімніть частину сочевиці ложкою, щоб суп став густішим. Перед подачею додайте подрібнену зелень.

Що приготувати в четвер – кабачки, фаршировані рисом та овочами?

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середні кабачки;

– 150 грамів рису;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 1 солодкий перець;

– 2 помідори;

– 2 столові ложки олії;

– 2 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Промийте рис і відваріть до напівготовності. Кабачки розріжте вздовж навпіл. За допомогою ложки обережно видаліть частину м'якоті, щоб утворилися човники. Наріжте цибулю, моркву, солодкий перець і м'якоть кабачків дрібними кубиками. Обсмажте овочі на олії до м'якості. Додайте рис, подрібнений часник, сіль і перець. Ретельно перемішайте начинку. Наповніть кабачкові човники овочевою сумішшю. Зверху викладіть тонкі скибочки помідорів. Перекладіть кабачки у форму для запікання, налийте на дно трохи води й накрийте фольгою. Запікайте при 180 градусах приблизно 25 хвилин. Зніміть фольгу та готуйте ще 10 хвилин до м'якості кабачків.

Що приготувати в п'ятницю – тушковану капусту з квасолею?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів білокачанної капусти;

– 250 грамів вареної або консервованої квасолі;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 мілілітрів води;

– 1 лавровий лист;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Нашаткуйте капусту тонкою соломкою. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Перекладіть овочі в глибоку сковорідку або каструлю з товстим дном. Додайте воду, накрийте кришкою й тушкуйте 15 хвилин. Додайте томатну пасту, лавровий лист, сіль і перець. Перемішайте та готуйте ще 10 хвилин. Викладіть до капусти готову квасолю. Обережно перемішайте й тушкуйте ще 5 – 7 хвилин, щоб соус рівномірно покрив усі інгредієнти. Перед подачею дайте страві постояти під кришкою кілька хвилин.

Що приготувати в суботу – пісні котлети з квасолі та грибів?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів вареної квасолі;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 3 столові ложки панірувальних сухарів;

– 2 столові ложки олії;

– 1 зубчик часнику;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Наріжте гриби та цибулю невеликими шматочками. Обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю олії до випаровування зайвої рідини. Перекладіть квасолю в миску й розімніть виделкою або подрібніть блендером до густої маси. Додайте обсмажені гриби з цибулею, подрібнений часник, сіль, перець і панірувальні сухарі. Ретельно перемішайте та залиште масу на 5 хвилин. Якщо вона надто м'яка, додайте ще трохи сухарів. Сформуйте невеликі котлети та обсмажте на олії до рум'яної скоринки з обох боків. Подавайте з картопляним пюре без молока або свіжими овочами.

Що приготувати в неділю – пісний яблучний штрудель?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів готового листкового тіста без вершкового масла та інших скоромних інгредієнтів;

– 4 яблука;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1 чайна ложка кориці;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– 1 столова ложка олії.

Приготування: