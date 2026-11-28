Даже без мяса, яиц и молочных продуктов можно приготовить немало интересного. Грибы, фасоль, капуста, рис и сезонные овощи хорошо сочетаются друг с другом, особенно с ароматными специями и домашними соусами.

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Ко второй неделе Успенского поста 24 Канал подготовил семь простых рецептов – по одному на каждый день. Среди них есть запеченные, тушеные и жареные блюда, для которых не нужны дорогие ингредиенты.

Что приготовить в понедельник – картофельные зразы с грибами?

Время приготовления: 50 минут

50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и разотрите картофель в густое пюре без комочков. Мелко нарежьте лук и шампиньоны. Обжарьте их на растительном масле, пока лишняя влага не выпарится, а грибы слегка не подрумянятся. Посолите и поперчите. В остывшее картофельное пюре добавьте муку и перемешайте. Сформируйте небольшие лепешки, выложите внутрь грибную начинку и зажмите края. Обжарьте зразы на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с маринованными огурцами или томатным соусом.

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Что приготовить во вторник – постные голубцы с гречкой?

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 небольшой кочан капусты;

– 200 граммов гречки;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 200 граммов шампиньонов;

– 300 миллилитров томатного соуса;

– 200 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите гречку до полуготовности. Капусту опустите в кипящую воду на несколько минут, постепенно отделите размягчившиеся листья и срежьте толстые прожилки. Нарежьте лук и грибы, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи с грибами на масле до мягкости. Смешайте гречку с грибной зажаркой. Добавьте соль и перец по вкусу. Выложите начинку на капустные листья и заверните голубцы. Плотно уложите их в кастрюлю. Смешайте томатный соус с водой и залейте голубцы. Тушите под крышкой на небольшом огне примерно 40–50 минут, пока капуста не станет мягкой.

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Что приготовить в среду – чечевичный суп с помидорами?

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов красной чечевицы;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 200 граммов измельченных помидоров;

– 1,5 литра воды;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– свежая зелень по вкусу.

Приготовление:

Промойте чечевицу. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, а морковь и лук мелко нарежьте. Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите примерно 10 минут. Добавьте чечевицу, измельченные помидоры, паприку, соль и перец. Перемешайте и варите еще 15 – 20 минут до мягкости всех ингредиентов. По желанию слегка раздавите часть чечевицы ложкой, чтобы суп стал гуще. Перед подачей добавьте измельченную зелень.

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Что приготовить в четверг – кабачки, фаршированные рисом и овощами?

Время: 50 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средних кабачка;

– 150 граммов риса;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 сладкий перец;

– 2 помидора;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте рис и отварите до полуготовности. Кабачки разрежьте вдоль пополам. С помощью ложки осторожно удалите часть мякоти, чтобы получились лодочки. Нарежьте лук, морковь, сладкий перец и мякоть кабачков мелкими кубиками. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Добавьте рис, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте начинку. Наполните кабачковые лодочки овощной смесью. Сверху выложите тонкие ломтики помидоров. Переложите кабачки в форму для запекания, налейте на дно немного воды и накройте фольгой. Запекайте при 180 градусах примерно 25 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до мягкости кабачков.

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Что приготовить в пятницу – тушеную капусту с фасолью?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов белокочанной капусты;

– 250 граммов вареной или консервированной фасоли;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 миллилитров воды;

– 1 лавровый лист;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте капусту тонкой соломкой. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на большой терке. Переложите овощи в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. Добавьте воду, накройте крышкой и тушите 15 минут. Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще 10 минут. Добавьте к капусте готовую фасоль. Аккуратно перемешайте и тушите еще 5 – 7 минут, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты. Перед подачей дайте блюду постоять под крышкой несколько минут.

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Что приготовить в субботу – постные котлеты из фасоли и грибов?

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов вареной фасоли;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки панировочных сухарей;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте грибы и лук небольшими кусочками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до испарения лишней жидкости. Переложите фасоль в миску и раздавите вилкой или измельчите блендером до густой массы. Добавьте обжаренные грибы с луком, измельченный чеснок, соль, перец и панировочные сухари. Тщательно перемешайте и оставьте массу на 5 минут. Если она слишком мягкая, добавьте еще немного сухарей. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на масле до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте с картофельным пюре без молока или свежими овощами.

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Что приготовить в воскресенье – постный яблочный штрудель?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов готового слоеного теста без сливочного масла и других скоромных ингредиентов;

– 4 яблока;

– 70 граммов сахара;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов грецких орехов;

– 1 чайная ложка корицы;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление: