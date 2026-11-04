Смачніші за м'ясні: як приготувати золотисті котлети з картоплі та квашеної капусти зі скоринкою

Котлети без додавання м'яса здатні перевершити класичні страви з фаршу своєю ніжною структурою та багатим смаковим букетом. Справжньою кулінарною знахідкою тут виступає тандем відвареної в мундирі картоплі та квашеної капусти.

Картопляна основа забезпечує щільність і м'яку кремову консистенцію, тоді як тушкована капуста з пасерованими овочами додає пікантної соковитості та приємної кислинки, яка повністю розкривається під дією спецій. Особливого аромату цій страві надає поєднання копченої паприки, подрібненого часнику та східних прянощів хмелі-сунелі, які повністю маскують звичну овочеву простоту.

Як приготувати котлети без мʼяса?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– відварена в мундирі картопля;

– квашена капуста, промита й добре відтиснута;

– цибуля;

– морква;

– часник;

– копчена паприка;

– хмелі-сунелі;

– перець і сіль;

– яйце;

– панірувальні сухарі;

– олія для смаження.

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі до готовності, охолодіть і очистьте. Якщо квашена капуста надто кисла, промийте її холодною водою та добре відтисніть. Подрібніть цибулю та моркву. Спершу обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини, потім додайте моркву і квашену капусту. Готуйте все разом приблизно 15 – 20 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Прокрутіть охолоджену картоплю та обсмажені овочі через м’ясорубку. Додайте подрібнений часник, копчену паприку, хмелі-сунелі, перець і трохи солі. За бажанням додайте яйце. Потім всипте 1 – 3 столові ложки панірувальних сухарів – залежно від того, наскільки густою вийшла маса. Добре перемішайте. Вологими руками сформуйте котлетки. Умочіть їх у збите яйце, а потім обваляйте в панірувальних сухарях. Обсмажте котлети на сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку, щоб з’явилася рум’яна скоринка.

Готові котлети виходять ароматними, ситними й дуже смачними. Найкраще вони смакують гарячими – зі сметанним соусом або бешамелем.