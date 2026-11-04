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4 листопада, 09:55
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Смачніші за м'ясні: як приготувати золотисті котлети з картоплі та квашеної капусти зі скоринкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Котлети без додавання м'яса здатні перевершити класичні страви з фаршу своєю ніжною структурою та багатим смаковим букетом. Справжньою кулінарною знахідкою тут виступає тандем відвареної в мундирі картоплі та квашеної капусти.

Картопляна основа забезпечує щільність і м'яку кремову консистенцію, тоді як тушкована капуста з пасерованими овочами додає пікантної соковитості та приємної кислинки, яка повністю розкривається під дією спецій. Особливого аромату цій страві надає поєднання копченої паприки, подрібненого часнику та східних прянощів хмелі-сунелі, які повністю маскують звичну овочеву простоту.

Як приготувати котлети без мʼяса? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– відварена в мундирі картопля;
– квашена капуста, промита й добре відтиснута; 
– цибуля; 
– морква; 
– часник; 
– копчена паприка; 
– хмелі-сунелі; 
– перець і сіль; 
– яйце; 
– панірувальні сухарі; 
– олія для смаження.

Приготування: 

  1. Відваріть картоплю в мундирі до готовності, охолодіть і очистьте.
  2. Якщо квашена капуста надто кисла, промийте її холодною водою та добре відтисніть.
  3. Подрібніть цибулю та моркву. Спершу обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини, потім додайте моркву і квашену капусту. Готуйте все разом приблизно 15 – 20 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  4. Прокрутіть охолоджену картоплю та обсмажені овочі через м’ясорубку. Додайте подрібнений часник, копчену паприку, хмелі-сунелі, перець і трохи солі.
  5. За бажанням додайте яйце. Потім всипте 1 – 3 столові ложки панірувальних сухарів – залежно від того, наскільки густою вийшла маса. Добре перемішайте.
  6. Вологими руками сформуйте котлетки. Умочіть їх у збите яйце, а потім обваляйте в панірувальних сухарях.
  7. Обсмажте котлети на сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку, щоб з’явилася рум’яна скоринка.

Готові котлети виходять ароматними, ситними й дуже смачними. Найкраще вони смакують гарячими – зі сметанним соусом або бешамелем.

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