Смачніші за м'ясні: як приготувати золотисті котлети з картоплі та квашеної капусти зі скоринкою

Смачні котлети без мʼяса / "Готувати просто"
Котлети без додавання м'яса здатні перевершити класичні страви з фаршу своєю ніжною структурою та багатим смаковим букетом. Справжньою кулінарною знахідкою тут виступає тандем відвареної в мундирі картоплі та квашеної капусти.
Картопляна основа забезпечує щільність і м'яку кремову консистенцію, тоді як тушкована капуста з пасерованими овочами додає пікантної соковитості та приємної кислинки, яка повністю розкривається під дією спецій. Особливого аромату цій страві надає поєднання копченої паприки, подрібненого часнику та східних прянощів хмелі-сунелі, які повністю маскують звичну овочеву простоту.
Як приготувати котлети без мʼяса?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– відварена в мундирі картопля;
– квашена капуста, промита й добре відтиснута;
– цибуля;
– морква;
– часник;
– копчена паприка;
– хмелі-сунелі;
– перець і сіль;
– яйце;
– панірувальні сухарі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Відваріть картоплю в мундирі до готовності, охолодіть і очистьте.
- Якщо квашена капуста надто кисла, промийте її холодною водою та добре відтисніть.
- Подрібніть цибулю та моркву. Спершу обсмажте цибулю 2 – 3 хвилини, потім додайте моркву і квашену капусту. Готуйте все разом приблизно 15 – 20 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Прокрутіть охолоджену картоплю та обсмажені овочі через м’ясорубку. Додайте подрібнений часник, копчену паприку, хмелі-сунелі, перець і трохи солі.
- За бажанням додайте яйце. Потім всипте 1 – 3 столові ложки панірувальних сухарів – залежно від того, наскільки густою вийшла маса. Добре перемішайте.
- Вологими руками сформуйте котлетки. Умочіть їх у збите яйце, а потім обваляйте в панірувальних сухарях.
- Обсмажте котлети на сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку, щоб з’явилася рум’яна скоринка.
Готові котлети виходять ароматними, ситними й дуже смачними. Найкраще вони смакують гарячими – зі сметанним соусом або бешамелем.
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