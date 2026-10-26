Розсипчасте, ароматне та вершкове: як спекти ідеальне пісочне печиво до чаю за 15 хвилин
Коли хочеться домашньої випічки до чаю без тривалого вистоювання тіста та зайвого цукру, виручає цей простий рецепт. Сире згущене молоко тут працює не лише як натуральний підсолоджувач, а й надає випічці неповторного карамельно-вершкового аромату та шовковистої структури.
Завдяки збалансованій пропорції масла та борошна печиво виходить класичним пісочним: делікатно кришиться під час укусу, залишається ніжним усередині та приємно тане в роті. Усе замішується в одній мисці буквально за п'ять хвилин, розповідає ютуб-канал "Все просто".
Як швидко приготувати домашнє печиво?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів сирого згущеного молока;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 5 грамів розпушувача для тіста.
Як легко зробити домашнє печиво: дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало повністю м'яким і податливим за кімнатної температури.
- У глибокій мисці з'єднайте м'яке масло та сире згущене молоко.
- Збийте масу виделкою або вінчиком до однорідного кремового стану.
- Вбийте куряче яйце та ще раз ретельно вимішайте рідку основу.
- Борошно з'єднайте з розпушувачем і просійте крізь сито до рідких інгредієнтів.
- Замісіть м'яке, ніжне, пластичне тісто. Воно має легко збиратися в кулю й не липнути до долонь завдяки високому вмісту масла.
- Застеліть деко аркушем пергаментного паперу.
- Відщипуйте від тіста невеликі шматочки розміром приблизно з волоський горіх і скачуйте їх у кульки.
- Викладайте заготовки на деко з невеликим інтервалом, після чого злегка притисніть кожну кульку зубцями виделки навхрест – це створить апетитний рельєфний візерунок.
- Відправте деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10 – 15 хвилин.
- Печиво має лише злегка підрум'янитися знизу та по краях, залишаючись світлим зверху, щоб не пересушити ніжну текстуру.
- Дайте готовій випічці повністю охолонути на решітці: гарячим печиво здаватиметься занадто м'яким, проте в міру вистигання воно набуде потрібної крихкості та розсипчастості.