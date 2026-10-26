Розсипчасте, ароматне та вершкове: як спекти ідеальне пісочне печиво до чаю за 15 хвилин

Смачне домашнє печиво без зусиль / "Все просто"

Коли хочеться домашньої випічки до чаю без тривалого вистоювання тіста та зайвого цукру, виручає цей простий рецепт. Сире згущене молоко тут працює не лише як натуральний підсолоджувач, а й надає випічці неповторного карамельно-вершкового аромату та шовковистої структури.

Завдяки збалансованій пропорції масла та борошна печиво виходить класичним пісочним: делікатно кришиться під час укусу, залишається ніжним усередині та приємно тане в роті. Усе замішується в одній мисці буквально за п'ять хвилин, розповідає ютуб-канал "Все просто". Реклама Adv Як швидко приготувати домашнє печиво? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів сирого згущеного молока;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 1 яйце;

– 5 грамів розпушувача для тіста. Як легко зробити домашнє печиво: дивіться відео Приготування: Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало повністю м'яким і податливим за кімнатної температури. У глибокій мисці з'єднайте м'яке масло та сире згущене молоко. Збийте масу виделкою або вінчиком до однорідного кремового стану. Вбийте куряче яйце та ще раз ретельно вимішайте рідку основу. Борошно з'єднайте з розпушувачем і просійте крізь сито до рідких інгредієнтів. Замісіть м'яке, ніжне, пластичне тісто. Воно має легко збиратися в кулю й не липнути до долонь завдяки високому вмісту масла. Застеліть деко аркушем пергаментного паперу. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки розміром приблизно з волоський горіх і скачуйте їх у кульки. Викладайте заготовки на деко з невеликим інтервалом, після чого злегка притисніть кожну кульку зубцями виделки навхрест – це створить апетитний рельєфний візерунок. Відправте деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10 – 15 хвилин. Печиво має лише злегка підрум'янитися знизу та по краях, залишаючись світлим зверху, щоб не пересушити ніжну текстуру. Дайте готовій випічці повністю охолонути на решітці: гарячим печиво здаватиметься занадто м'яким, проте в міру вистигання воно набуде потрібної крихкості та розсипчастості.

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