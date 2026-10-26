Розсипчасте, ароматне та вершкове: як спекти ідеальне пісочне печиво до чаю за 15 хвилин

Смачне домашнє печиво без зусиль / "Все просто"
Коли хочеться домашньої випічки до чаю без тривалого вистоювання тіста та зайвого цукру, виручає цей простий рецепт. Сире згущене молоко тут працює не лише як натуральний підсолоджувач, а й надає випічці неповторного карамельно-вершкового аромату та шовковистої структури.
Завдяки збалансованій пропорції масла та борошна печиво виходить класичним пісочним: делікатно кришиться під час укусу, залишається ніжним усередині та приємно тане в роті. Усе замішується в одній мисці буквально за п'ять хвилин, розповідає ютуб-канал "Все просто".
Як швидко приготувати домашнє печиво?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів сирого згущеного молока;
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 5 грамів розпушувача для тіста.
Як легко зробити домашнє печиво: дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало повністю м'яким і податливим за кімнатної температури.
- У глибокій мисці з'єднайте м'яке масло та сире згущене молоко.
- Збийте масу виделкою або вінчиком до однорідного кремового стану.
- Вбийте куряче яйце та ще раз ретельно вимішайте рідку основу.
- Борошно з'єднайте з розпушувачем і просійте крізь сито до рідких інгредієнтів.
- Замісіть м'яке, ніжне, пластичне тісто. Воно має легко збиратися в кулю й не липнути до долонь завдяки високому вмісту масла.
- Застеліть деко аркушем пергаментного паперу.
- Відщипуйте від тіста невеликі шматочки розміром приблизно з волоський горіх і скачуйте їх у кульки.
- Викладайте заготовки на деко з невеликим інтервалом, після чого злегка притисніть кожну кульку зубцями виделки навхрест – це створить апетитний рельєфний візерунок.
- Відправте деко в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10 – 15 хвилин.
- Печиво має лише злегка підрум'янитися знизу та по краях, залишаючись світлим зверху, щоб не пересушити ніжну текстуру.
- Дайте готовій випічці повністю охолонути на решітці: гарячим печиво здаватиметься занадто м'яким, проте в міру вистигання воно набуде потрібної крихкості та розсипчастості.
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