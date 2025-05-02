Його злизуватимуть з тарілки: простий рецепт нереально смачного полуничного тірамісу

На полицях магазинів та на ринках зʼявляється полуниця, а отже, настав час досхочу наїстися улюбленої ягоди. Тірамісу – чудовий варіант, щоб розпочати цей чарівний сезон.

Полуничне тірамісу – це найперше, що варто приготувати з початком сезону полуниці. Воно виходить таким ніжним, що смак полуниці відчувається особливо яскраво, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.

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Рецепт полуничного тірамісу

Час : 40 хвилин + просочування

: 40 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів маскарпоне;

– 300 мілілітрів вершків;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 800 грамів полуниці;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 столові ложки цукру;

– 200 грамів печива Савоярді;

– фісташка – за бажанням.

Приготування:

Близько 600 грамів свіжої полуниці подрібніть у блендері разом із цукром і соком лимона – отримаєте яскраве, ароматне ягідне пюре. У глибокій посудині збийте охолоджені вершки, сир маскарпоне та цукрову пудру до утворення густої маси. Головне – не збивати надто довго, щоб крем не став зернистим. Печиво савоярді швидко занурюйте в полуничне пюре та викладайте на дно форми першим шаром. Нанесіть щедрий шар крему, розрівняйте лопаткою. Додайте шматочки свіжої полуниці. Повторіть шари: печиво, соус, крем. Верх прикрасьте полуницею, за бажанням посипте подрібненими фісташками. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 4 години, а краще – залиште на ніч, щоб він добре просочився.

Смачного!

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