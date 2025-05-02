Його злизуватимуть з тарілки: простий рецепт нереально смачного полуничного тірамісу
На полицях магазинів та на ринках зʼявляється полуниця, а отже, настав час досхочу наїстися улюбленої ягоди. Тірамісу – чудовий варіант, щоб розпочати цей чарівний сезон.
Полуничне тірамісу – це найперше, що варто приготувати з початком сезону полуниці. Воно виходить таким ніжним, що смак полуниці відчувається особливо яскраво, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.
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Рецепт полуничного тірамісу
- Час: 40 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів вершків;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 800 грамів полуниці;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки цукру;
– 200 грамів печива Савоярді;
– фісташка – за бажанням.
Приготування:
- Близько 600 грамів свіжої полуниці подрібніть у блендері разом із цукром і соком лимона – отримаєте яскраве, ароматне ягідне пюре.
- У глибокій посудині збийте охолоджені вершки, сир маскарпоне та цукрову пудру до утворення густої маси. Головне – не збивати надто довго, щоб крем не став зернистим.
- Печиво савоярді швидко занурюйте в полуничне пюре та викладайте на дно форми першим шаром.
- Нанесіть щедрий шар крему, розрівняйте лопаткою. Додайте шматочки свіжої полуниці. Повторіть шари: печиво, соус, крем. Верх прикрасьте полуницею, за бажанням посипте подрібненими фісташками.
- Поставте десерт у холодильник щонайменше на 4 години, а краще – залиште на ніч, щоб він добре просочився.
Смачного!
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