Помідори "у снігу" на зиму: солодкувата закуска з тертим часником без стерилізації
Помідори "у снігу" отримали свою поетичну назву завдяки великій кількості подрібненого часнику. Під час струшування банки білі дрібні часточки кружляють у прозорому маринаді, наче справжня зимова хуртовина, та повільно осідають на червоні плоди.
Рецепт цінують за чистий, виразний солодкувато-пікантний смак без перевантаження кропом, лавровим листом чи іншими традиційними спеціями. Головна хитрість збереження естетичного вигляду полягає у підготовці овочів.
Щоб тонка шкірка не луснула від контакту з окропом, основу кожної плодоніжки проколюють зубочисткою. Поєднання подвійної заливки та великої порції свіжого часнику гарантує відмінне зберігання консервації навіть у квартирній коморі.
Як приготувати помідори "у снігу"?
- Час: 1 година
- Порцій: банка 1 – 1,5 літра
Інгредієнти:
– 600 – 800 грамів щільних помідорів;
– 2 столові ложки тертого часнику;
– 1 столова ложка столового 9% оцту;
маринад на 1 літр чистої води:
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кам'яної солі.
Приготування:
- Помідори вимийте та зробіть по 1 – 2 глибокі проколи зубочисткою біля самої плодоніжки.
- Скляні банки ретельно промийте з содою, обполосніть чистою водою та щільно заповніть підготовленими плодами до самого верху.
- Закип'ятіть чисту воду в каструлі, обережно залийте банки з помідорами окропом по вінця, прикрийте чистими кришками та залиште прогріватися протягом 20 – 25 хвилин.
- Злийте настояну воду назад у каструлю через зливну кришку з отворами, додайте в рідину сіль і цукор із розрахунку на об'єм води та доведіть маринад до повторного активного кипіння.
- Часник натріть на великій тертці або дрібно порубайте ножем і викладіть прямо в банки поверх прогрітих овочів разом із порцією столового оцту.
- Залийте ємності маринадом, що вирує, під кришку, герметично закупорте ключем, переверніть догори дном і щільно закутайте теплим пледом до повного охолодження.