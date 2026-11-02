Помідори "у снігу" на зиму: солодкувата закуска з тертим часником без стерилізації

Закриваємо знмениті помідори "у снігу" / "Бабусині рецепти"

Помідори "у снігу" отримали свою поетичну назву завдяки великій кількості подрібненого часнику. Під час струшування банки білі дрібні часточки кружляють у прозорому маринаді, наче справжня зимова хуртовина, та повільно осідають на червоні плоди.

Рецепт цінують за чистий, виразний солодкувато-пікантний смак без перевантаження кропом, лавровим листом чи іншими традиційними спеціями. Головна хитрість збереження естетичного вигляду полягає у підготовці овочів. Adv Щоб тонка шкірка не луснула від контакту з окропом, основу кожної плодоніжки проколюють зубочисткою. Поєднання подвійної заливки та великої порції свіжого часнику гарантує відмінне зберігання консервації навіть у квартирній коморі. Як приготувати помідори "у снігу"? Час : 1 година

: 1 година Порцій: банка 1 – 1,5 літра Інгредієнти:

– 600 – 800 грамів щільних помідорів;

– 2 столові ложки тертого часнику;

– 1 столова ложка столового 9% оцту;

маринад на 1 літр чистої води:

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кам'яної солі. Приготування: Помідори вимийте та зробіть по 1 – 2 глибокі проколи зубочисткою біля самої плодоніжки. Скляні банки ретельно промийте з содою, обполосніть чистою водою та щільно заповніть підготовленими плодами до самого верху. Закип'ятіть чисту воду в каструлі, обережно залийте банки з помідорами окропом по вінця, прикрийте чистими кришками та залиште прогріватися протягом 20 – 25 хвилин. Злийте настояну воду назад у каструлю через зливну кришку з отворами, додайте в рідину сіль і цукор із розрахунку на об'єм води та доведіть маринад до повторного активного кипіння. Часник натріть на великій тертці або дрібно порубайте ножем і викладіть прямо в банки поверх прогрітих овочів разом із порцією столового оцту. Залийте ємності маринадом, що вирує, під кришку, герметично закупорте ключем, переверніть догори дном і щільно закутайте теплим пледом до повного охолодження.

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