31 липня, 19:40
На смак як улюблена цукерка дитинства: як приготувати яблучне повидло "Дюшес"
Основні тези
- Яблучне повидло з цукерками "Дюшес" повинно бути у кожній коморі.
- Воно дуже ароматне та пасуватиме до будь-якого смаколика.
Яблучне повидло повинно бути у коморі кожної господині. А з цим рецептом ви навряд чи дочекаєтеся зими, щоб насолодитися його смаком.
Смак та аромат цього варення зведуть з розуму, як тільки ви відкриєте банку. Ще б пак: це не просто смаколик, а прямий квиток у спогади дитинства. 24 Канал пропонує поринути в них згодом, скориставшись рецептом з TikTok viktoria_food0.
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Як приготувати яблучне варення "Дюшес"?
- Час:
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 3 кілограми очищених яблук;
– 300 грамів цукерок "Дюшес";
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Яблука засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на ніч.
- Ставимо яблука на вогонь, додаємо цукерки та варимо до кипіння.
- Варимо повидло 1 годину.
- Потім розливаємо по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо вистигати перевернуті банки під ковдрою.
Смачного!
Вона розірвала інтернет: швидка й смачна намазка з редиски.