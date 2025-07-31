Яблучне повидло повинно бути у коморі кожної господині. А з цим рецептом ви навряд чи дочекаєтеся зими, щоб насолодитися його смаком.

Смак та аромат цього варення зведуть з розуму, як тільки ви відкриєте банку. Ще б пак: це не просто смаколик, а прямий квиток у спогади дитинства. 24 Канал пропонує поринути в них згодом, скориставшись рецептом з TikTok viktoria_food0. Читайте також На смак – наче щойно з ринку: як законсервувати диню на зиму Як приготувати яблучне варення "Дюшес"? Час :

: Порцій: залежно від розміру банок Інгредієнти:

– 3 кілограми очищених яблук;

– 300 грамів цукерок "Дюшес";

– 1 кілограм цукру. Приготування: Яблука засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на ніч. Ставимо яблука на вогонь, додаємо цукерки та варимо до кипіння. Варимо повидло 1 годину. Потім розливаємо по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо вистигати перевернуті банки під ковдрою. Смачного! Вона розірвала інтернет: швидка й смачна намазка з редиски.