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31 липня, 19:40
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На смак як улюблена цукерка дитинства: як приготувати яблучне повидло "Дюшес"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Яблучне повидло з цукерками "Дюшес" повинно бути у кожній коморі.
  • Воно дуже ароматне та пасуватиме до будь-якого смаколика. 

Яблучне повидло повинно бути у коморі кожної господині. А з цим рецептом ви навряд чи дочекаєтеся зими, щоб насолодитися його смаком.

Смак та аромат цього варення зведуть з розуму, як тільки ви відкриєте банку. Ще б пак: це не просто смаколик, а прямий квиток у спогади дитинства. 24 Канал пропонує поринути в них згодом, скориставшись рецептом з TikTok viktoria_food0

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Як приготувати яблучне варення "Дюшес"? 

  • Час:
  • Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти
– 3 кілограми очищених яблук;
– 300 грамів цукерок "Дюшес";
– 1 кілограм цукру. 

Приготування

  1. Яблука засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на ніч.
  2. Ставимо яблука на вогонь, додаємо цукерки та варимо до кипіння.
  3. Варимо повидло 1 годину.
  4. Потім розливаємо по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо вистигати перевернуті банки під ковдрою. 

Смачного!

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