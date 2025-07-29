Навіть досвідчені кулінари дивуються з того, якою смачною виходить ця намазка. Лише 3 доступні інгредієнти – і у вашому холодильнику вже є шедевр, який чекає свого часу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok ilona_shvch_.

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Як приготувати смачну намазку з редиски та масла

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– кілька редисок;

– упаковка масла;

– кілька зубчиків часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Редиску дрібно натираємо та відтискаємо зайву вологу. Змішуємо з маслом, додаємо часник, сіль, перець і ще раз перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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