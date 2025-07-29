Навіть досвідчені кулінари дивуються з того, якою смачною виходить ця намазка. Лише 3 доступні інгредієнти – і у вашому холодильнику вже є шедевр, який чекає свого часу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok ilona_shvch_.
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Як приготувати смачну намазку з редиски та масла
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– кілька редисок;
– упаковка масла;
– кілька зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Редиску дрібно натираємо та відтискаємо зайву вологу.
- Змішуємо з маслом, додаємо часник, сіль, перець і ще раз перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
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