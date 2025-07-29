Навіть досвідчені кулінари дивуються з того, якою смачною виходить ця намазка. Лише 3 доступні інгредієнти – і у вашому холодильнику вже є шедевр, який чекає свого часу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok ilona_shvch_.

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Як приготувати смачну намазку з редиски та масла

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

– кілька редисок;
– упаковка масла;
– кілька зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Редиску дрібно натираємо та відтискаємо зайву вологу.
  2. Змішуємо з маслом, додаємо часник, сіль, перець і ще раз перемішуємо.
  3. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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