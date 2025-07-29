Даже опытные кулинары удивляются тому, какой вкусной получается эта намазка. Только 3 доступных ингредиента – и в вашем холодильнике уже есть шедевр, который ждет своего часа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok ilona_shvch_.

Читайте также Вершина нежности: рулет из маскарпоне без выпекания, которому позавидуют кондитерские

Как приготовить вкусную намазку из редиса и масла

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

– несколько редисок;
– упаковка масла;
– несколько зубчиков чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Редис мелко натираем и отжимаем лишнюю влагу.
  2. Смешиваем с маслом, добавляем чеснок, соль, перец и еще раз перемешиваем.
  3. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

Не надо ничего лишнего: классический рецепт лимонада.