Даже опытные кулинары удивляются тому, какой вкусной получается эта намазка. Только 3 доступных ингредиента – и в вашем холодильнике уже есть шедевр, который ждет своего часа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok ilona_shvch_.
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Как приготовить вкусную намазку из редиса и масла
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– несколько редисок;
– упаковка масла;
– несколько зубчиков чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Редис мелко натираем и отжимаем лишнюю влагу.
- Смешиваем с маслом, добавляем чеснок, соль, перец и еще раз перемешиваем.
- Подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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