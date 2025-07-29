Даже опытные кулинары удивляются тому, какой вкусной получается эта намазка. Только 3 доступных ингредиента – и в вашем холодильнике уже есть шедевр, который ждет своего часа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok ilona_shvch_.

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Как приготовить вкусную намазку из редиса и масла

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– несколько редисок;

– упаковка масла;

– несколько зубчиков чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Редис мелко натираем и отжимаем лишнюю влагу. Смешиваем с маслом, добавляем чеснок, соль, перец и еще раз перемешиваем. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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