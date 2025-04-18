Економить час та зусилля: рецепт традиційної александрійської паски

Цю паску обожнюють за простоту приготування та ідеальний смак. Якщо ви не хочете купувати паску, але водночас і не витрачати багато часу на кухні – то ви натрапили на правильний рецепт.

Бум на цю паску стався тому, що її можна замісити вранці, а пекти – аж увечері. Таким чином не доведеться годинами стояти на кухні. Оригінальним рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на "УП.Життя". Цікаво Паска буде кольору сонця: що додати у великодню випічку, щоб вона була жовтою Рецепт александрійської паски Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6 пасочок Інгредієнти:

для опари:

– 0,5 літра молока;

– 500 грамів цукру;

– 5 яєць;

– 3 жовтки;

– 75 грамів дріжджів;

– 250 грамів холодного масла;

тісто:

– 1 столова ложка коньяку;

– пів чайної ложки солі;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– цедра 1 лимона;

– 200 грамів сухофруктів;

– 1,25 кілограма борошна. Приготування: Приготуйте опару: змішайте цукор із теплим молоком. До цієї суміші розкришіть дріжджі й ретельно розмішайте вінчиком, щоб вони повністю розчинились. Додайте п’ять яєць, три жовтки та кубики холодного вершкового масла. Збийте усе занурювальним блендером до максимальної однорідності. Якщо залишаться дрібні грудочки масла — не хвилюйтеся, це допустимо. Накрийте миску з опарою харчовою плівкою й залиште її у теплому місці на 8 – 12 годин — це може бути ніч або робочий день. Температура має залишатися стабільною, кімнатною. Коли опара настоїться (вона трохи підніметься), додайте до неї коньяк, ванільний цукор і терту цедру лимона. Добре розмішайте вінчиком, після чого всипте половину борошна. Поверх борошна викладіть підготовлені сухофрукти. Знову перемішайте до однорідності. Додайте залишок борошна, злегка змастіть руки олією й почніть замішувати тісто. Продовжуйте місити приблизно 10 – 15 хвилин, поки маса не стане м’якою, еластичною й не перестане липнути до рук. Накрийте тісто плівкою й залиште в теплі на півтори години — за цей час воно має збільшитися в об’ємі удвічі. Після підйому змастіть руки олією, поділіть тісто на 6 рівних частин, не додаючи зайвого борошна. Сформуйте з кожної частини кульку й викладіть у форми діаметром 13 сантиметрів. Залиште форми ще на 1,5 години у теплому місці, щоб тісто добре підійшло. Коли паски виростуть, змастіть їх поверхню збитим яйцем і поставте у розігріту до 180 градусів духовку. Одразу після цього зменшіть температуру до 160 градусів і випікайте близько 50 хвилин — до рум’яної скоринки та "сухого сірника". Смачного! Він точно буде доречним: великодній салат з оселедцем від Ектора.