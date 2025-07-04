Ним насолоджувалися ще наші предки: як приготувати квас з буряка – рецепт крізь століття

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До теми Навіть діти забудуть про газовану воду: готуємо малиновий квас – насолода у кожному ковтку

Інгредієнти:

– 500 грамів буряка;

– 200 грамів цукру;

– вода.

Приготування:

Буряк ретельно вимийте, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Заповніть підготовлену банку буряком приблизно на дві третини об’єму.

Додайте до бурякової маси цукор. За старовинними рецептами можна також покласти кілька житніх сухарів — це пришвидшить процес бродіння.

Залийте вміст банки охолодженою кип’яченою водою так, щоб вона покрила буряк на кілька сантиметрів.

Накрийте банку марлею, складеною у кілька шарів, і залиште за кімнатної температури настоюватися на 3 – 5 діб.