В этом напитке прекрасно все: давняя история, легкость исполнения и неповторимый вкус. 24 Канал предлагает спасти себя от жары с рецептом портала "Аутентичная Украина".

К теме Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке

Ингредиенты:

– 500 граммов свеклы;

– 200 граммов сахара;

– вода.

Приготовление:

Свеклу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Заполните подготовленную банку свеклой примерно на две трети объема.

Добавьте к свекольной массе сахар. По старинным рецептам можно также положить несколько ржаных сухарей - это ускорит процесс брожения.

Залейте содержимое банки охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на несколько сантиметров.

Накройте банку марлей, сложенной в несколько слоев, и оставьте при комнатной температуре настаиваться на 3 – 5 суток.