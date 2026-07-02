2 липня, 18:13
Кілька пляшок квасу за один раз: з цим рецептом напій завжди буде у холодильнику
Холодний квас – один з найкращих способів врятуватися від спеки. І головне – його приготування не потребує витрат грошей, часу та зусиль.
Домашній квас з цикорію освіжить навіть тоді, коли за вікном нещадно палить сонце. Готуйте одразу велику порцію напою за рецептом ptashka_nadia.77, щоб напій завжди був у вашому холодильнику.
Читайте також Ви вибиратимете кавун краще за продавців: які лайфхаки зроблять з вас експерта
Як приготувати велику порцію квасу?
- Час: 30 хвилин + настоювання
- Порцій: 5 літрів
Інгредієнти:
– 5,5 літра води;
– 2 столові ложки цикорію;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 2 столові ложки меду;
– 3 чайні ложки сухих дріжджів;
– родзинки.
Освіжаючий напій проти спеки: дивіться відео
Приготування:
- У киплячу воду всипте цикорій, цукор і лимонну кислоту, після чого ретельно все розмішайте і залиште рідину охолоджуватися до приємно теплого стану.
- За бажанням підмішайте трохи меду, а потім перелийте отриману основу у містку пластикову сулію.
- Всипте сухі дріжджі, киньте жменю немитих родзинок, долийте решту теплої води і, щільно закупоривши місткість, енергійно її струсіть.
- Далі зніміть кришку, прикрийте шийку марлею і виставте бутель на сонячне місце приблизно на чотири години для активації бродіння.
- Після цього розподіліть заквашений напій по пластикових пляшках, обов'язково залишаючи близько десяти сантиметрів вільного простору до верху.
- Закиньте в кожну пляшку ще по три родзинки, міцно закрутіть кришками і витримайте в кімнаті півтори години, поки пластик не стане твердим від газу.
- На завершення переставте квас у холодильник на 12 – 14 годин для повного дозрівання й охолодження.