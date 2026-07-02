Домашній квас з цикорію освіжить навіть тоді, коли за вікном нещадно палить сонце. Готуйте одразу велику порцію напою за рецептом ptashka_nadia.77, щоб напій завжди був у вашому холодильнику.

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Як приготувати велику порцію квасу?

Час : 30 хвилин + настоювання

: 30 хвилин + настоювання Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:

– 5,5 літра води;

– 2 столові ложки цикорію;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 2 столові ложки меду;

– 3 чайні ложки сухих дріжджів;

– родзинки.

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Приготування: