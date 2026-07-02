Домашній квас з цикорію освіжить навіть тоді, коли за вікном нещадно палить сонце. Готуйте одразу велику порцію напою за рецептом ptashka_nadia.77, щоб напій завжди був у вашому холодильнику.

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Як приготувати велику порцію квасу?

  • Час: 30 хвилин + настоювання
  • Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:
– 5,5 літра води;
– 2 столові ложки цикорію;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 2 столові ложки меду;
– 3 чайні ложки сухих дріжджів;
– родзинки.

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Приготування:

  1. У киплячу воду всипте цикорій, цукор і лимонну кислоту, після чого ретельно все розмішайте і залиште рідину охолоджуватися до приємно теплого стану.
  2. За бажанням підмішайте трохи меду, а потім перелийте отриману основу у містку пластикову сулію.
  3. Всипте сухі дріжджі, киньте жменю немитих родзинок, долийте решту теплої води і, щільно закупоривши місткість, енергійно її струсіть.
  4. Далі зніміть кришку, прикрийте шийку марлею і виставте бутель на сонячне місце приблизно на чотири години для активації бродіння.
  5. Після цього розподіліть заквашений напій по пластикових пляшках, обов'язково залишаючи близько десяти сантиметрів вільного простору до верху.
  6. Закиньте в кожну пляшку ще по три родзинки, міцно закрутіть кришками і витримайте в кімнаті півтори години, поки пластик не стане твердим від газу.
  7. На завершення переставте квас у холодильник на 12 – 14 годин для повного дозрівання й охолодження.