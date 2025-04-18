18 квітня, 08:34
Це швидко і легко: рецепт паски в хлібопічці – найлегша великодня випічка
Варіантів приготування паски є просто безліч. Один з них – скористатися хлібопічкою, яка позбавить багатьох турбот.
Паска у хлібопічці – це легко, швидко та без клопотів – саме те, що потрібно під час святкових приготувань. Як приготувати великодню випічку у цей спосіб – розповідає 24 Канал.
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Рецепт паски в хлібопічці
- Час: 2 години
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 50 мілілітрів води;
– 70 грамів родзинок;
– 435 грамів борошна;
– 4 столові ложки цукру;
– 6 столових ложок вершкового масла;
– пів чайної ложки солі;
– 2,5 чайної ложки сухих дріжджів;
– 4 яйця.
Приготування:
- Щоб приготувати м’яку й пишну паску в хлібопічці, важливо точно дотримуватися інструкцій. Для першого замішування у форму хлібопічки вливаємо воду, вбиваємо яйця, додаємо частину просіяного борошна (близько 290 грамів), кладемо вершкове масло та дві столові ложки цукру.
- Поверх додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів, закриваємо кришку та обираємо режим замісу тіста.
- Коли пролунає перший сигнал, додаємо до тіста сіль, залишок дріжджів і цукру, ще трохи борошна, ванільний цукор і родзинки.
- Знову закриваємо кришку й дозволяємо хлібопічці завершити процес замішування.
- Після цього запускаємо програму випікання і чекаємо, поки паска буде повністю готова — рум’яна, духмяна і ніжна всередині.
Щоб результат був найкращим: яке борошно слід обирати до паски.