Варіантів приготування паски є просто безліч. Один з них – скористатися хлібопічкою, яка позбавить багатьох турбот.

Паска у хлібопічці – це легко, швидко та без клопотів – саме те, що потрібно під час святкових приготувань. Як приготувати великодню випічку у цей спосіб – розповідає 24 Канал.

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Рецепт паски в хлібопічці

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 70 грамів родзинок;

– 435 грамів борошна;

– 4 столові ложки цукру;

– 6 столових ложок вершкового масла;

– пів чайної ложки солі;

– 2,5 чайної ложки сухих дріжджів;

– 4 яйця.

Приготування:

Щоб приготувати м’яку й пишну паску в хлібопічці, важливо точно дотримуватися інструкцій. Для першого замішування у форму хлібопічки вливаємо воду, вбиваємо яйця, додаємо частину просіяного борошна (близько 290 грамів), кладемо вершкове масло та дві столові ложки цукру. Поверх додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів, закриваємо кришку та обираємо режим замісу тіста. Коли пролунає перший сигнал, додаємо до тіста сіль, залишок дріжджів і цукру, ще трохи борошна, ванільний цукор і родзинки. Знову закриваємо кришку й дозволяємо хлібопічці завершити процес замішування. Після цього запускаємо програму випікання і чекаємо, поки паска буде повністю готова — рум’яна, духмяна і ніжна всередині.

Щоб результат був найкращим: яке борошно слід обирати до паски.