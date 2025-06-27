Ягоди у вас ніколи не пропадатимуть: швидкий пиріг на кожен день
- Пиріг настільки смачний, що його хочеться готувати щодня.
- Для його приготування можна використати будь-які ягоди.
Якщо у вас є ягоди – настав час пекти пиріг. Він виходить таким ніжним та ароматним, що у всіх виникає спокуса готувати його щодня.
Все змішати і в духовку – такі пироги подобаються усім господиням. Якщо у вас залишаються ягоди і ви не знаєте, що з ними робити, цей пиріг стане ідеальним рішенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт пирога з ягодами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 180 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів олії;
– 250 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– 200 грамів ягід;
крихта для посипання:
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1,5 столової ложки борошна;
– 20 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Яйця збиваємо з сіллю та цукром. Поступово додаємо молоко та олію.
- Борошно просіюємо з розпушувачем та вмішуємо в яєчно-молочну суміш.
- Додаємо ягоди в тісто та перемішуємо.
- Інгредієнти для крихти збиваємо в блендері.
- Виливаємо тісто у форму, посипаємо крихтою та випікаємо 35 – 40 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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