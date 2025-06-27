Ягоди у вас ніколи не пропадатимуть: швидкий пиріг на кожен день

Якщо у вас є ягоди – настав час пекти пиріг. Він виходить таким ніжним та ароматним, що у всіх виникає спокуса готувати його щодня.

Все змішати і в духовку – такі пироги подобаються усім господиням. Якщо у вас залишаються ягоди і ви не знаєте, що з ними робити, цей пиріг стане ідеальним рішенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Цікаво Вечеря на сімʼю без турбот: оригінальний тарт з сиром та спаржею Рецепт пирога з ягодами Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 180 грамів цукру;

– 200 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів олії;

– 250 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача;

– 200 грамів ягід;

крихта для посипання:

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1,5 столової ложки борошна;

– 20 грамів вершкового масла. Приготування: Яйця збиваємо з сіллю та цукром. Поступово додаємо молоко та олію. Борошно просіюємо з розпушувачем та вмішуємо в яєчно-молочну суміш. Додаємо ягоди в тісто та перемішуємо. Інгредієнти для крихти збиваємо в блендері. Виливаємо тісто у форму, посипаємо крихтою та випікаємо 35 – 40 хвилин при 180 градусах. Смачного! Важливо знати: як відрізнити українську гречку від китайської.