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27 червня, 19:40
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Ягоди у вас ніколи не пропадатимуть: швидкий пиріг на кожен день

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пиріг настільки смачний, що його хочеться готувати щодня.
  • Для його приготування можна використати будь-які ягоди. 

Якщо у вас є ягоди – настав час пекти пиріг. Він виходить таким ніжним та ароматним, що у всіх виникає спокуса готувати його щодня.

Все змішати і в духовку – такі пироги подобаються усім господиням. Якщо у вас залишаються ягоди і ви не знаєте, що з ними робити, цей пиріг стане ідеальним рішенням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". 

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Рецепт пирога з ягодами 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 180 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів олії;
– 250 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– 200 грамів ягід;
крихта для посипання: 
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1,5 столової ложки борошна;
– 20 грамів вершкового масла. 

Приготування

  1. Яйця збиваємо з сіллю та цукром. Поступово додаємо молоко та олію. 
  2. Борошно просіюємо з розпушувачем та вмішуємо в яєчно-молочну суміш. 
  3. Додаємо ягоди в тісто та перемішуємо. 
  4. Інгредієнти для крихти збиваємо в блендері. 
  5. Виливаємо тісто у форму, посипаємо крихтою та випікаємо 35 – 40 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

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