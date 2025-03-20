Не шоколадом єдиним: як приготувати дубайський торт з фісташковим прошарком

Дубайський шоколад став справжнім гастрономічним трендом. Він підкорив світ своєю ніжністю, насиченим смаком та витонченою текстурою. Але тепер у центрі уваги не лише цей шоколад, а й розкішні торти, натхненні східними мотивами.

Цей шоколадно-фісташковий торт – справжній витвір мистецтва, повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku. Він має розкішний вигляд та неперевершений смак, а готувати зовсім не складно.

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Рецепт дубайського торта

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Шоколадний торт:

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 125 мілілітрів олії;

– 200 грамів цукру;

– 1 упаковка ванільного цукру;

– 260 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів какао;

– 2 чайні ложки соди;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки морської солі;

– 250 мілілітрів завареної розчинної кави або окропу.

Дубайський шоколад:

– 250 грамів тіста філо;

– 100 грамів вершкового масла;

– 400 грамів фісташкового крему (підсолодженого, несолоного);

– 1 чайна ложка тахіні (за бажанням).

Шоколадний крем:

– 250 мілілітрів вершків 30%;

– 3 столові ложки рідкого меду;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 3 плитки чорного шоколаду;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків 18%.

Додатково:

– фрукти для прикрашання.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму діаметром 20 – 22 сантиметри. Викладіть на дно папір для випікання, закрийте край, залишивши папір виступати за межі форми. У мисці збийте яйця, додайте кефір, рослинну олію, цукор і ванільний цукор. Перемішайте вінчиком. Додайте пшеничне борошно, какао, харчову соду, розпушувач і морську сіль. Перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово вливайте гарячу каву, помішуючи, поки не утвориться однорідне тісто. Вилийте суміш у форму й поставте в розігріту духовку. Випікайте 40 – 45 хвилин, поки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Вийміть з духовки й залиште охолоджуватися. Дістаньте пиріг з форми й розріжте на 4 шари. Збережіть крихти для прикрашання. Тісто філо наріжте найтоншими смужками. Розтопіть вершкове масло у великій сковороді на повільному вогні. Додайте нарізане тісто й перемішайте. Обсмажте до золотистого кольору та хрусткої скоринки, після чого зніміть з вогню. Перекладіть тісто філо у велику миску й змішайте з фісташковим кремом (і тахіні, якщо використовуєте). Поділіть начинку на 3 частини й рівномірно викладіть на шари торта. Поставте в холодильник. У каструлі доведіть 30% вершки до кипіння разом із медом і сіллю. Зніміть з вогню, додайте подрібнений шоколад і помішуйте, поки він повністю не розчиниться. Додайте вершкове масло й знову перемішайте. Нарешті, влийте вершки й добре розмішайте. Залиште крем на 1 – 2 години, поки він не загусне настільки, щоб його можна було рівномірно розподілити по торту ножем. Покрийте торт кремом і поставте в холодильник щонайменше на 1 – 2 години. Прикрасьте боки подрібненими крихтами шоколадного бісквіта, а зверху викладіть фрукти. Перед подачею наріжте торт гострим ножем на порції.

Смачного!

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