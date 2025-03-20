Не шоколадом єдиним: як приготувати дубайський торт з фісташковим прошарком
Дубайський шоколад став справжнім гастрономічним трендом. Він підкорив світ своєю ніжністю, насиченим смаком та витонченою текстурою. Але тепер у центрі уваги не лише цей шоколад, а й розкішні торти, натхненні східними мотивами.
Цей шоколадно-фісташковий торт – справжній витвір мистецтва, повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku. Він має розкішний вигляд та неперевершений смак, а готувати зовсім не складно.
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Рецепт дубайського торта
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Шоколадний торт:
– 2 яйця;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 125 мілілітрів олії;
– 200 грамів цукру;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– 260 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів какао;
– 2 чайні ложки соди;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки морської солі;
– 250 мілілітрів завареної розчинної кави або окропу.
Дубайський шоколад:
– 250 грамів тіста філо;
– 100 грамів вершкового масла;
– 400 грамів фісташкового крему (підсолодженого, несолоного);
– 1 чайна ложка тахіні (за бажанням).
Шоколадний крем:
– 250 мілілітрів вершків 30%;
– 3 столові ложки рідкого меду;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 3 плитки чорного шоколаду;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків 18%.
Додатково:
– фрукти для прикрашання.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Підготуйте форму діаметром 20 – 22 сантиметри.
- Викладіть на дно папір для випікання, закрийте край, залишивши папір виступати за межі форми.
- У мисці збийте яйця, додайте кефір, рослинну олію, цукор і ванільний цукор. Перемішайте вінчиком.
- Додайте пшеничне борошно, какао, харчову соду, розпушувач і морську сіль.
- Перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово вливайте гарячу каву, помішуючи, поки не утвориться однорідне тісто.
- Вилийте суміш у форму й поставте в розігріту духовку.
- Випікайте 40 – 45 хвилин, поки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Вийміть з духовки й залиште охолоджуватися.
- Дістаньте пиріг з форми й розріжте на 4 шари.
- Збережіть крихти для прикрашання.
- Тісто філо наріжте найтоншими смужками. Розтопіть вершкове масло у великій сковороді на повільному вогні. Додайте нарізане тісто й перемішайте.
- Обсмажте до золотистого кольору та хрусткої скоринки, після чого зніміть з вогню.
- Перекладіть тісто філо у велику миску й змішайте з фісташковим кремом (і тахіні, якщо використовуєте).
- Поділіть начинку на 3 частини й рівномірно викладіть на шари торта. Поставте в холодильник.
- У каструлі доведіть 30% вершки до кипіння разом із медом і сіллю. Зніміть з вогню, додайте подрібнений шоколад і помішуйте, поки він повністю не розчиниться.
- Додайте вершкове масло й знову перемішайте. Нарешті, влийте вершки й добре розмішайте.
- Залиште крем на 1 – 2 години, поки він не загусне настільки, щоб його можна було рівномірно розподілити по торту ножем.
- Покрийте торт кремом і поставте в холодильник щонайменше на 1 – 2 години.
- Прикрасьте боки подрібненими крихтами шоколадного бісквіта, а зверху викладіть фрукти.
- Перед подачею наріжте торт гострим ножем на порції.
Смачного!
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