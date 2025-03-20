Часто замість ніжних, повітряних сирників виходять "забиті" або розвалюються на сковороді, інформує 24 Канал. Є кілька перевірених секретів, які гарантують успіх навіть новачкам.

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Що додати в сирники для ніжності

Сир краще брати жирністю не менше 5 %. Він не буде занадто сухим і забезпечить потрібну текстуру. Яйця додавайте у сирну масу поступово. Спочатку розмішайте одне яйце. Якщо маса ще густа, додайте друге. Надлишок яєць зробить тісто занадто рідким. Через це сирники можуть втратити форму.

Класичний рецепт сирників передбачає додавання саме борошна. Воно добре зв'язує сирну масу і сирники не розвалюються. Проте манка зробить сирники ніжними. Додавайте не більше 2 столових ложок манки на 500 грамів сиру та обов'язково дайте суміші постояти 15 хвилин.

Рецепт ніжних сирників

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 700 грамів кисломолочного сиру 5 %;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки манки;

– дрібка солі;

– борошно.

Приготування:

Додайте до сиру дрібку солі, манку, цукор і ванільний цукор, вбийте яйця та перемішайте до однорідності та відкладіть масу на кілька хвилин. Дві столові ложки тіста перекладіть в руки, добре ущільніть й обваляйте в борошні. Смажте на олії під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.

Смачного!

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