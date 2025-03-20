Часто вместо нежных, воздушных сырников получаются "забитые" или разваливаются на сковороде, информирует 24 Канал. Есть несколько проверенных секретов, которые гарантируют успех даже новичкам.

Интересно На вкус как облако: как приготовить воздушный десерт за 15 минут

Что добавить в сырники для нежности

Творог лучше брать жирностью не менее 5%. Он не будет слишком сухим и обеспечит нужную текстуру. Яйца добавляйте в творожную массу постепенно. Сначала размешайте одно яйцо. Если масса еще густая, добавьте второе. Избыток яиц сделает тесто слишком жидким. Из-за этого сырники могут потерять форму.

Классический рецепт сырников предусматривает добавление именно муки. Она хорошо связывает творожную массу и сырники не разваливаются. Однако манка сделает сырники нежными. Добавляйте не более 2 столовых ложек манки на 500 граммов творога и обязательно дайте смеси постоять 15 минут.

Рецепт нежных сырников

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 700 граммов творога 5 % кисломолочного сыра;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки манки;

– щепотка соли;

– мука.

Приготовление:

Добавьте к творогу щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности и отложите массу на несколько минут. Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке. Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Существует идеальный рецепт булочек: только из простых и доступных ингредиентов.