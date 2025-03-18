Ніжний крем та повітряне печиво створять свято на будь-якому столі, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok Valeriia Veligura. Його можна подавати одразу або трохи охолодити для ще кращого смаку.

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Рецепт десерту із печива

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 12 штук печива "Савоярді";
– 150 мілілітрів молока (можна кокосового);
– 250 грамів крем-сиру або маскарпоне;
– 125 мілілітрів вершків 33%;
– 30–50 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів кокосової стружки;
– фрукти, ягоди, м’ята – для подачі.

Приготування:

  1. У мисці з’єднайте крем-сир або маскарпоне, цукрову пудру та вершки.
  2. Збийте міксером до густої та ніжної консистенції.
  3. На одну паличку печива нанесіть крем, накрийте іншою та легенько притисніть.
  4. На кілька секунд опустіть у молоко, щоб печиво стало м’якшим, потім обваляйте в кокосовій стружці.
  5. За бажанням викладіть у форми для кексів, зверху прикрасьте додатковим кремом, фруктами, ягодами або м’ятою.
  6. Десерт можна подавати одразу, але якщо є можливість, залиште його в холодильнику на 15 – 30 хвилин.

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