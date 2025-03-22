Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати

Існує упередження, що для приготування торта потрібно докласти багато зусиль та витратити чимало часу. Однак в дійсності це не завжди так, якщо знати особливі рецепти.

Цей рецепт дозволить вам насолоджуватися чудовим десертом, навіть якщо вільного часу вкрай обмаль. Кілька простих маніпуляцій – і у вашому холодильнику опиниться неповторний десерт, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

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Рецепт швидкого торта

Час : 45 хвилин + кілька годин у холодильнику

: 45 хвилин + кілька годин у холодильнику Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 6 яєць;

– дрібка солі;

– 150 грамів цукру;

– 1,5 грама ваніліну;

– 50 мілілітрів молока;

– 220 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

крем:

– 400 грамів жирних вершків (33%);

– 50 грамів цукрової пудри;

– 1,5 грама ваніліну;

просочення:

– молоко;

ганаш:

– 200 грамів темного шоколаду;

– 100 мілілітрів молока;

– 50 грамів арахісу.

Приготування:

Спочатку готуємо тісто. Збиваємо яйця з дрібкою солі, цукром та ваніліном, має вийти густа пишна маса. Просіюємо борошно та розпушувач, перемішуємо лопаткою до однорідності. Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто та випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах. Збиваємо вершки з цукровою пудрою та ваніліном до пишності. Охолоджений корж розрізаємо, просочуємо молоком, змащуємо кремом у 2 слої та по боках. Ставимо у холодильник на 2 години. На водяній бані розтоплюємо шоколад з молоком, додаємо горіхи і перемішуємо. Покриваємо торт шоколадом. Знову ставимо торт у холодильник, щоб шоколад застиг.

Смачного!

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