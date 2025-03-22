Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати
Існує упередження, що для приготування торта потрібно докласти багато зусиль та витратити чимало часу. Однак в дійсності це не завжди так, якщо знати особливі рецепти.
Цей рецепт дозволить вам насолоджуватися чудовим десертом, навіть якщо вільного часу вкрай обмаль. Кілька простих маніпуляцій – і у вашому холодильнику опиниться неповторний десерт, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".
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Рецепт швидкого торта
- Час: 45 хвилин + кілька годин у холодильнику
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 6 яєць;
– дрібка солі;
– 150 грамів цукру;
– 1,5 грама ваніліну;
– 50 мілілітрів молока;
– 220 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
крем:
– 400 грамів жирних вершків (33%);
– 50 грамів цукрової пудри;
– 1,5 грама ваніліну;
просочення:
– молоко;
ганаш:
– 200 грамів темного шоколаду;
– 100 мілілітрів молока;
– 50 грамів арахісу.
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто. Збиваємо яйця з дрібкою солі, цукром та ваніліном, має вийти густа пишна маса. Просіюємо борошно та розпушувач, перемішуємо лопаткою до однорідності.
- Форму застеляємо пергаментом, виливаємо тісто та випікаємо 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
- Збиваємо вершки з цукровою пудрою та ваніліном до пишності.
- Охолоджений корж розрізаємо, просочуємо молоком, змащуємо кремом у 2 слої та по боках. Ставимо у холодильник на 2 години.
- На водяній бані розтоплюємо шоколад з молоком, додаємо горіхи і перемішуємо. Покриваємо торт шоколадом.
- Знову ставимо торт у холодильник, щоб шоколад застиг.
Смачного!
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