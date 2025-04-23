Не треба випікання, і результат буде кращим за магазинний: легкий рецепт торта "Снікерс"

Цей торт обожнюють як дорослі, так і діти. Його смак максимально близький до популярного батончика, а приготування не потребує складних маніпуляцій або зусиль.

Усі обожнюють торти, для яких не потрібно випічки, а коли мова заходить про улюблений "Снікерс" – то негайно шукають час, щоб він знову опинився у холодильнику. 24 Канал пропонує обовʼязково зберегти цей рецепт, який гарантовано подарує бажаний результат.

До теми Виглядає яскраво, а смакує ще краще: як приготувати торт "Бите скло"

Рецепт торта "Снікерс"

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 650 мілілітрів молока;

– 2 упаковки ванільного пудингу;

– 1/2 склянки цукрової пудри;

– 100 грамів вершкового масла;

– 250 грам згущеного молока;

– 80 грам арахісу;

– 440 грам печива, змоченого в молоці;

– 100 грам шоколаду;

– 5 столових ложок вершків 30%.

Приготування:

У каструлю влийте молоко та додайте два пакети ванільного пудингу, дотримуючись вказівок на упаковці. Далі введіть цукрову пудру та вершкове масло, нарізане кубиками. Помішуйте суміш, поки вона не стане однорідною та гладкою — важливо, щоб у ній не залишилось жодної грудочки. Замість класичного пудингу можна скористатися вже готовим кремом-пудингом. Оскільки в подібних сумішах зазвичай уже є цукор, радимо додавати пудру поступово — скуштуйте, щоб не переборщити з солодкістю. Для другої частини крему змішайте згущене молоко з арахісом. Хочете незвичний акцент? Спробуйте використати солоний арахіс — він цікаво контрастує з солодким смаком. Коли обидві маси готові, переходьте до основи з печива. Вистеліть форму пергаментом для випічки. Занурте печиво в молоко (буквально на мить, аби не розмокло повністю) та викладіть на дно форми щільним шаром. Потім чергуйте шари: спершу пудинг, далі — суміш згущеного молока з горіхами, зверху знову печиво. Повторюйте шари, поки не використаєте всі інгредієнти. Останнім шаром має бути печиво. Розтопіть плитку чорного шоколаду (приблизно 100 грамів) на водяній бані й полийте ним верхній шар десерту. Для прикраси можна додати трохи арахісу зверху. Найскладніший етап — дочекатися, поки торт охолоне. Поставте його в холодильник щонайменше на 4 години, а ще краще — залиште на ніч.

Смачного!

Легко та смачно: салат з буряка та оселедця.