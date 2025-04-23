З цією закускою у вас не виникне зайвих турбот, а от задоволення вона принесе чимало. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "Пательня".
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Рецепт закуски з буряка та оселедця
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 120 грамів філе оселедця;
– 100 грамів вареного буряка;
– під зеленого яблука;
– 2 – 3 мариновані огірки;
– 30 грамів білої частини цибулі порей;
– 2 столові ложки кропу і петрушки;
– 200 грамів жирної сметани;
– 100 грамів натурального йогурту;
– 10 грамів желатину;
– консервована кукурудза для прикраси;
– пів склянки холодної води.
Приготування:
- Дрібно наріжте огірки, цибулю, буряк, оселедець і яблуко. Додайте трохи подрібненої зелені та акуратно все перемішайте в глибокій мисці.
- Желатин залийте водою і залиште набухати. Коли він повністю розм’якне, підігрійте на водяній бані або в мікрохвильовці до повного розчинення, але не доводьте до кипіння. Дайте охолонути.
- У мисці з’єднайте сметану з натуральним йогуртом, влийте розтоплений желатин і добре перемішайте до однорідності.
- Отриману кремову суміш влийте до овочів з оселедцем і знову перемішайте. Розкладіть масу по формах або креманках.
- Поставте в холодильник щонайменше на 6 – 8 годин, краще — на ніч. Перед подачею обережно переверніть формочки на сервірувальні тарілки. Прикрасьте зверху зеленню та зернами кукурудзи.
Смачного!
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