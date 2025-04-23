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Рецепт гречаників

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 650 грамів гречаної каші;

– 700 грамів курячого фаршу;

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– сіль, перець та сушений часник до смаку;

соус:

– 150 грамів цибулі;

– 2 столові ложки олії;

– 500 мілілітрів томатного соку;

– сіль, перець та паприка до смаку;

– 2 столові ложки сметани.

Приготування:

З'єднайте охолоджену після варіння гречку з сирим м’ясним фаршем, дрібно нашаткованою цибулею, сухарями та яйцями. Приправте сіллю й улюбленими спеціями. Добре перемішайте масу вручну до однорідності. З отриманої суміші сформуйте гречаники. Щоб маса не липла до долонь, змочуйте руки у воді. Ліпіть котлетки або кульки — вибирайте форму на свій смак. Розігрійте на сковороді олію, обсмажте гречаники з обох боків до появи рум’яної скоринки. Тим часом приготуйте соус. У сотейнику або глибокій пательні підсмажте трохи цибулі, влийте томатний сік або розведену водою томатну пасту (приблизно 2 столові ложки на пів літра води). Додайте сіль, спеції та сметану. Перемішайте до однорідності. Коли соус почне кипіти, перекладіть до нього обсмажені гречаники. Накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні близько 15 хвилин. Готову страву подавайте, посипавши свіжою зеленню.

Смачного!

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