Язик – це не просто смачний делікатес, а й джерело великої кількості поживних речовин. Тому цей салат стане смачним і корисним перекусом на щодень та навіть буде доречним на святковому столі, розповідає 24 Канал.

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Рецепт салату з язиком

Час : 20 хвилин + приготування язика

: 20 хвилин + приготування язика Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів язика;

– 2 цибулини;

– пів банки консервованого горошку;

– дрібка солі та перцю;

– 1 столова ложка оцту;

– дрібка перцю горошком;

– 2 – 3 лаврові листки;

– 200 грамів грибів;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 скибки житнього хліба.

Приготування:

Налийте воду в каструлю, поставте на вогонь і покладіть туди язик. Додайте лавровий лист, духмяний перець і трохи солі. Варіть приблизно 1,5 – 2 години до готовності. Після цього зніміть шкірку, видаліть залози та наріжте язик тонкою соломкою. Очистіть цибулю, наріжте її півкільцями. Перекладіть у глибоку миску, посоліть, додайте оцет і залийте окропом. Залиште маринуватись на 15 – 20 хвилин. Після цього воду злийте, а цибулю злегка поперчіть. Шампіньйони ретельно промийте, наріжте шматочками середнього розміру. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до готовності. Приготуйте хрусткі грінки: наріжте житній хліб товстою соломкою і підсушіть на сухій сковороді до золотистості. У велику салатницю висипте зелений горошок (воду з банки попередньо злийте), додайте підготовлений язик, мариновану цибулю, смажені гриби та сухарики. Перед подачею заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.

Смачного!

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