Язык – это не просто вкусный деликатес, но и источник большого количества питательных веществ. Поэтому этот салат станет вкусным и полезным перекусом на каждый день и даже будет уместным на праздничном столе, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата с языком

Время : 20 минут + приготовление языка

: 20 минут + приготовление языка Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов языка;

– 2 луковицы;

– полбанки консервированного горошка;

– щепотка соли и перца;

– 1 столовая ложка уксуса;

– щепотка перца горошком;

– 2 – 3 лавровых листа;

– 200 граммов грибов;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 ломтика ржаного хлеба.

Приготовление:

Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и положите туда язык. Добавьте лавровый лист, душистый перец и немного соли. Варите примерно 1,5 – 2 часа до готовности. После этого снимите кожуру, удалите железы и нарежьте язык тонкой соломкой. Очистите лук, нарежьте его полукольцами. Переложите в глубокую миску, посолите, добавьте уксус и залейте кипятком. Оставьте мариноваться на 15 – 20 минут. После этого воду слейте, а лук слегка поперчите. Шампиньоны тщательно промойте, нарежьте кусочками среднего размера. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до готовности. Приготовьте хрустящие гренки: нарежьте ржаной хлеб толстой соломкой и подсушите на сухой сковороде до золотистости. В большую салатницу высыпьте зеленый горошек (воду из банки предварительно слейте), добавьте подготовленный язык, маринованный лук, жареные грибы и сухарики. Перед подачей заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

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