Шафран считают самой дорогой специей в мире, ведь его цена составляет 5 тысяч долларов за 450 граммов. Почему он такой дорогой и в каких рецептах его применяют – рассказывает 24 Канал.

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Шафран собирают вручную из цветов крокуса. Они расцветают всего на несколько недель осенью, а для одного фунта (450 граммов) шафрана нужны нити более 170 тысяч цветков. Теперь становится понятно, почему стоимость специи такая высокая.

Шафран – дорогая и редкая специя / Фото Freepik

Его используют для блюд арабской, испанской и, частично, европейской кухонь. 3 – 5 нитей пряности добавляют в супы, соусы, выпечку и десерты.

Впрочем, из-за слишком высокой цены шафран не входит в повседневное меню. Но некоторые утверждают, что только с шафраном можно почувствовать вкус настоящего восточного плова.

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