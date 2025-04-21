Есть блюда, которые кажутся вечными, ведь они не теряют популярности вот уже несколько десятков лет. Без сомнения, в этот список входит салат "Мимоза", который радует хозяек легкостью приготовления и неприхотливыми ингредиентами, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт "Мимозы" по-новому
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 запеченные картофелины;
– 3 куриных яйца;
– салат айсберг по вкусу;
– 400 граммов рыбы горячего копчения;
– 200 граммов твердого сыра;
– майонез по вкусу;
– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.
Приготовление:
- Предварительно запеченный картофель, сваренные яйца и твердый сыр натрите на крупной терке.
- Копченую рыбу аккуратно разберите руками на мелкие кусочки, тщательно убрав все косточки.
- Для заправки соедините майонез с соусом чили сладкого вкуса и хорошо перемешайте.
- Используя кулинарное кольцо, выложите ингредиенты слоями: сначала картофель, далее рыба, нарезанный салат айсберг, затем яйца и сыр. Каждый слой смазывайте подготовленным соусом.
- После формирования оставьте блюдо в кольце на 1 час, чтобы все вкусы соединились и салат хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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