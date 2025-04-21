Есть блюда, которые кажутся вечными, ведь они не теряют популярности вот уже несколько десятков лет. Без сомнения, в этот список входит салат "Мимоза", который радует хозяек легкостью приготовления и неприхотливыми ингредиентами, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт "Мимозы" по-новому

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 запеченные картофелины;

– 3 куриных яйца;

– салат айсберг по вкусу;

– 400 граммов рыбы горячего копчения;

– 200 граммов твердого сыра;

– майонез по вкусу;

– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.

Приготовление:

Предварительно запеченный картофель, сваренные яйца и твердый сыр натрите на крупной терке. Копченую рыбу аккуратно разберите руками на мелкие кусочки, тщательно убрав все косточки. Для заправки соедините майонез с соусом чили сладкого вкуса и хорошо перемешайте. Используя кулинарное кольцо, выложите ингредиенты слоями: сначала картофель, далее рыба, нарезанный салат айсберг, затем яйца и сыр. Каждый слой смазывайте подготовленным соусом. После формирования оставьте блюдо в кольце на 1 час, чтобы все вкусы соединились и салат хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

В холодильник ставить не придется: любимый салат с курочкой и ананасом.