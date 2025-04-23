С этой закуской у вас не возникнет лишних забот, а вот удовольствия она принесет немало. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту портала "Пательня".
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Рецепт закуски из свеклы и сельди
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 120 граммов филе сельди;
– 100 граммов вареной свеклы;
– под зеленого яблока;
– 2 – 3 маринованных огурца;
– 30 граммов белой части лука порей;
– 2 столовые ложки укропа и петрушки;
– 200 граммов жирной сметаны;
– 100 граммов натурального йогурта;
– 10 граммов желатина;
– консервированная кукуруза для украшения;
– полстакана холодной воды.
Приготовление:
- Мелко нарежьте огурцы, лук, свеклу, сельдь и яблоко. Добавьте немного измельченной зелени и аккуратно все перемешайте в глубокой миске.
- Желатин залейте водой и оставьте набухать. Когда он полностью размякнет, подогрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения, но не доводите до кипения. Дайте остыть.
- В миске соедините сметану с натуральным йогуртом, влейте растопленный желатин и хорошо перемешайте до однородности.
- Полученную кремовую смесь влейте к овощам с селедкой и снова перемешайте. Разложите массу по формам или креманкам.
- Поставьте в холодильник минимум на 6 – 8 часов, лучше - на ночь. Перед подачей осторожно переверните формочки на сервировочные тарелки. Украсьте сверху зеленью и зернами кукурузы.
Приятного аппетита!
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