С этой закуской у вас не возникнет лишних забот, а вот удовольствия она принесет немало. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту портала "Пательня".

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Рецепт закуски из свеклы и сельди

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 120 граммов филе сельди;

– 100 граммов вареной свеклы;

– под зеленого яблока;

– 2 – 3 маринованных огурца;

– 30 граммов белой части лука порей;

– 2 столовые ложки укропа и петрушки;

– 200 граммов жирной сметаны;

– 100 граммов натурального йогурта;

– 10 граммов желатина;

– консервированная кукуруза для украшения;

– полстакана холодной воды.

Приготовление:

Мелко нарежьте огурцы, лук, свеклу, сельдь и яблоко. Добавьте немного измельченной зелени и аккуратно все перемешайте в глубокой миске. Желатин залейте водой и оставьте набухать. Когда он полностью размякнет, подогрейте на водяной бане или в микроволновке до полного растворения, но не доводите до кипения. Дайте остыть. В миске соедините сметану с натуральным йогуртом, влейте растопленный желатин и хорошо перемешайте до однородности. Полученную кремовую смесь влейте к овощам с селедкой и снова перемешайте. Разложите массу по формам или креманкам. Поставьте в холодильник минимум на 6 – 8 часов, лучше - на ночь. Перед подачей осторожно переверните формочки на сервировочные тарелки. Украсьте сверху зеленью и зернами кукурузы.

Приятного аппетита!

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