Навіть не треба нічого готувати: як приготувати "ліниву" вівсянку, якою хизуються ресторани
Вівсянка – прекрасна опція для вдалого початку дня. І навіть не треба старатися, щоб подати її у вишуканий спосіб.
Кожен бачив красиві фотографії вівсянки в естетичних баночках. Виявляється, існує такий спосіб приготування, за якого вам навіть не потрібно стояти біля плити! Як це зробити – розповість 24 Канал.
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Як приготувати "ліниву" вівсянку
Отримати смачну і красиву вівсянку без приготування – це цілком реально. Беремо красиву баночку, насипаємо в неї вівсянку та заливаємо молоком чи йогуртом. Також не зайвим буде додати какао-порошок і мед.
Ставимо на ніч у холодильник, зранку додаємо улюблені ягоди або фрукти – і справу зроблено! Смачний сніданок вже на столі, а стояти зранку біля плити не потрібно. Чудовий початок дня, який оцінить кожна господиня.
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