Для чого у молоко додавати соду? Відповідь банальна – продовжити його термін зберігання. Однак достатньо знати один секрет, аби не залишити недобросовісним виробникам жодних шансів, інформує 24 Канал.

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Як перевірити, чи додавали в молоко соду

Якщо у вас виникли сумніви щодо якості молока, можна провести простий тест. Для цього завітайте до аптеки та придбайте лакмусовий папір – це недорого й доступно.

Вдома занурте смужку в склянку молока на кілька секунд. Якщо лакмус стане синім, це свідчитиме про наявність соди. Якщо ж папір почервоніє, значить, у молоці міститься кислота, яку могли додати під час виробництва.

Зайві домішки молоку не потрібні / Фото Pixabay

І ще один тест – на крейду

Ще один поширений метод фальсифікації – додавання крейди для надання білосніжного кольору. Щоб це перевірити, долийте у молоко трохи оцту. Якщо утворюються бульбашки, ймовірно, у продукті присутня крейда.

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