Яблучний пиріг без молока, дріжджів та яєць виглядає оригінальною цікавинкою, але спробуйте його лише раз – і будете готувати завжди. І ще одна його перевага: випікати можна просто на деко, без форми, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт яблучного пирога

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яблука;

– 100 грамів родзинок;

– 2 столові ложки соку лимона;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 80 грамів манки;

– 140 грамів борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Яблука потрібно очистити від шкірки та натерти на великій тертці. Одразу додаємо сік половини лимона, щоб зберегти свіжість і запобігти потемнінню. Далі вливаємо трохи рослинної олії. Потім додаємо звичайний цукор і ванільний — для аромату. Відразу ж всипаємо промиті родзинки. Замочувати їх не обов’язково — вони добре набухнуть у тісті під час настоювання. Наступним кроком додаємо манну крупу — вона забезпечить пирогу особливу структуру та приємний смак. Ретельно все перемішуємо, накриваємо суміш харчовою плівкою так, щоб вона торкалась поверхні маси, і залишаємо на 45 хвилин. Окремо змішуємо пшеничне борошно з розпушувачем і після настоювання додаємо цю суху суміш до яблучної основи. Знову все добре перемішуємо — вийде липке та щільне тісто. Деко вистилаємо пергаментом, змащуємо олією, викладаємо тісто й розрівнюємо його силіконовою лопаткою або ложкою. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин. За бажанням готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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