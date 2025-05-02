Яблочный пирог без молока, дрожжей и яиц выглядит оригинальной изюминкой, но попробуйте его только раз – и будете готовить всегда. И еще одно его преимущество: выпекать можно просто на противне, без формы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт яблочного пирога

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 100 граммов изюма;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 80 граммов манки;

– 140 граммов муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Яблоки нужно очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Сразу добавляем сок половины лимона, чтобы сохранить свежесть и предотвратить потемнение. Далее вливаем немного растительного масла. Затем добавляем обычный сахар и ванильный – для аромата. Сразу всыпаем промытый изюм. Замачивать его не обязательно – он хорошо набухнет в тесте во время настаивания. Следующим шагом добавляем манную крупу – она обеспечит пирогу особую структуру и приятный вкус. Тщательно все перемешиваем, накрываем смесь пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности массы, и оставляем на 45 минут. Отдельно смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем и после настаивания добавляем эту сухую смесь к яблочной основе. Опять все хорошо перемешиваем – получится липкое и плотное тесто. Противень выстилаем пергаментом, смазываем маслом, выкладываем тесто и разравниваем его силиконовой лопаткой или ложкой. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут. По желанию готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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