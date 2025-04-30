Есть блюда, с которыми у нас связаны целые периоды жизни и приятные воспоминания. 24 Канал собрал список популярных блюд из 90-х, и в этом перечне точно найдется вкусности, которые вам захочется немедленно воспроизвести.

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Вафельный торт

Популярность этого лакомства объяснялась просто: все ингредиенты были простыми и недорогими. Поэтому каждая хозяйка могла позволить себе приготовить вафельный торт и угостить им близких. В основе – крем из вареного сгущенного молока и сливочного масла, которым щедро смазывали вафельные коржи и посыпали измельченными орехами.

Сладкие корзинки

Песочные тарталетки с вареньем и воздушным белковым кремом были настоящим деликатесом для детей 90-х. В те времена их также украшали маленькими декоративными грибочками, что придавало десерту особый шарм.

Салат с яйцом и луком

Этот салат в народе часто называли "весенним". Вероятно, из-за наличия зеленого лука, который в те годы можно было найти только в сезон. Отваренные яйца и зеленый лук крупно нарезали, после чего заправляли сметаной или майонезом. Все хорошо перемешивали, а в конце солили и перчили.

Сладкая колбаска

Этот десерт был настоящим любимцем детей и взрослых. Готовили его из измельченного печенья, какао-порошка, сливочного масла и сгущенного молока.

Ингредиенты смешивали до однородной массы, формировали из нее "колбаску", заворачивали в фольгу или пергамент и оставляли в холодильнике до застывания. Затем нарезали тонкими кружочками – на вид как настоящая колбаса. Некоторые хозяйки добавляли в смесь орехи, изюм или кусочки конфет, чтобы сделать десерт еще интереснее.

Картофель "по-французски"

Это блюдо не имеет абсолютно никакого отношения к французской кухне, но прижилось именно с этим названием и стало классикой 90-х. Картофель нарезали кружочками и выкладывали на противень. Поверх размещали слой нарезанного лука, а дальше – куски отбитого мяса, обычно свинины.

Все обильно смазывали майонезом и посыпали натертым сыром. Запекали до румяной корочки. Запах во время приготовления собирал всю семью на кухне, а сырная хрустящая верхушка часто становилась предметом споров между детьми – настолько она была вкусной.

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