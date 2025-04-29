Есть продукты, цена которых существенно превышает показатели ценных металлов. Икру "Алмаз" считают самой дорогой едой в мире, но не только это делает ее уникальной, рассказывает 24 Канал.

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Самый дорогой продукт в мире

Икра "Алмаз" – очень редкий продукт. Ее получают от 100-летнего осетра белуги-альбиноса, а эти рыбы очень редко доживают до такого почтенного возраста.

Самый дорогой продукт в мире / Скриншот из видео

Один килограмм такой икры может стоить 34 500 долларов. Сегодня это примерно 1,5 миллиона гривен!

Те, кому приходилось пробовать эту икру, рассказали, что "Алмаз" имеет выразительный ореховый вкус, хотя присутствуют и сливочные нотки. Кроме того, знатоки рассказывают, что чем старше рыба, тем более губчатая структура икры, но сами икринки всегда будут гладкими и белыми.

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