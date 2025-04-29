Є продукти, ціна яких суттєво перевищує показники цінних металів. Ікру "Алмаз" вважають найдорожчою їжею у світі, але не тільки це робить її унікальною, розповідає 24 Канал.

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Найдорожчий продукт у світі

Ікра "Алмаз" – дуже рідкісний продукт. Її отримують від 100-річного осетра білуги-альбіноса, а ці риби дуже рідко доживають до такого поважного віку.

Найдорожчий продукт у світі / Скриншот з відео

Один кілограм такої ікри може коштувати 34 500 доларів. Сьогодні це приблизно 1,5 мільйона гривень!

Ті, кому доводилося куштувати цю ікру, розповіли, що "Алмаз" має виразний горіховий смак, хоча присутні і вершкові нотки. Окрім того, знавці розповідають, що чим старша риба, тим більш губчаста структура ікри, але самі ікринки завжди будуть гладкими та білими.

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