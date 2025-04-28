Кожен може легко впевнитися у тому, що у його холодильнику якісне вершкове масло. Як це зробити без зайвих зусиль – розповідає 24 Канал.
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Етап покупки
Довіряйте надійним виробникам, які довго працюють на ринку. Якщо виходить новий бренд за нижчою ціною – уважно вивчіть маркування:
- на упаковці повинно бути вказано "масло вершкове" або "масло селянське";
- складники – молоко або вершкова сировина;
- термін придатності – 2 – 3 місяці.
Перевіряємо масло вдома
Коли ви виймаєте масло з холодильника, воно повинно бути твердим та погано намазуватися на хліб. В іншому випадку у ваших руках підробка.
Якщо розтопити масло на пательні, то в ньому не буде грудок білого або світло-жовтого кольору. Якщо вони зʼявилися, то ви маєте продукт з рослинними жирами.
В якості масла треба бути впевненим / Фото Freepik
Також можна скористатися кипʼятком. Хороше масло повністю в ньому розчиниться, а фальсифікат утворить осад або випадатиме "пластівцями".
А ще можна скористатися йодом – достатньо однієї краплі. Масло високої якості не вступить у реакцію, а підробка стане бурою.
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