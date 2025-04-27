Не збитися на манівці при купівлі ікри допоможуть кілька очевидних підказок, які через втому або завантаженість можуть випасти з фокуса. Про що саме йдеться – розповідає 24 Канал.

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Дорогий продукт дешевим не буває

Ікра — продукт не з дешевих, тож занадто приваблива ціна має одразу насторожити. Надійніше купувати її лише у перевірених магазинах або офіційних точках продажу. Уникайте стихійних ринків і сумнівних продавців.

Обов’язково читайте етикетку: там повинна бути вказана риба, з якої зроблена ікра, дата виготовлення та розфасовки. Зверніть увагу на кришку — вона не повинна бути здутою або м’якою при натисканні.

Детально вивчіть продукт під час споживання

Натуральна ікра має ніжний, приємний смак і легкий морський аромат. Ікринки повинні злегка тріскати в роті, а не тягнутися чи прилипати до зубів, як у випадку з підробками, схожими на желейні цукерки.

Ви завжди купуватимете якісну ікру / Фото Freepik

Кипʼяток виведе на чисту воду

Справжня ікра містить білок, який згущується під дією високої температури. Тому, якщо залити її окропом — вода стане білуватою. Підробка ж залишиться без змін: ікринки не розчиняться, а на поверхні з’явиться масляниста плівка.

Якщо відкрили – споживайте швидко

Відкриту банку з ікрою слід зберігати в холодильнику не більше 7 днів. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці — там завжди зазначено термін придатності та умови зберігання.

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