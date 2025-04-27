Не сбиться с пути при покупке икры помогут несколько очевидных подсказок, которые из-за усталости или загруженности могут выпасть из фокуса. О чем именно идет речь – рассказывает 24 Канал.

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Дорогой продукт дешевым не бывает

Икра - продукт не из дешевых, поэтому слишком привлекательная цена должна сразу насторожить. Надежнее покупать ее только в проверенных магазинах или официальных точках продаж. Избегайте стихийных рынков и сомнительных продавцов.

Обязательно читайте этикетку: там должна быть указана рыба, из которой сделана икра, дата изготовления и расфасовки. Обратите внимание на крышку - она не должна быть вздутой или мягкой при нажатии.

Детально изучите продукт во время потребления

Натуральная икра имеет нежный, приятный вкус и легкий морской аромат. Икринки должны слегка трескать во рту, а не тянуться или прилипать к зубам, как в случае с подделками, похожими на желейные конфеты.

Вы всегда будете покупать качественную икру / Фото Freepik

Кипяток выведет на чистую воду

Настоящая икра содержит белок, который сгущается под действием высокой температуры. Поэтому, если залить ее кипятком – вода станет беловатой. Подделка останется без изменений: икринки не растворятся, а на поверхности появится маслянистая пленка.

Если открыли – потребляйте быстро

Открытую банку с икрой следует хранить в холодильнике не более 7 дней. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке – там всегда указан срок годности и условия хранения.

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