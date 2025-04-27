Этот рецепт полюбили все хозяйки. Он легкий в исполнении, а мясо добавляет ему сытности. 24 Канал предлагает воспроизвести его по случаю по рецепту Ukr.Media.
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Рецепт сытного салата из свеклы
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов вареной свеклы;
– 100 граммов соленых огурцов;
– 150 граммов фасоли из банки;
– 150 граммов вареной курицы;
– укроп, зеленый лук;
– соль и перец по вкусу;
– майонез или йогурт с горчицей для заправки.
Приготовление:
- Свекла, филе и огурцы нарежьте кубиками.
- Слейте с фасоли жидкость.
- Измельчите укроп и зеленый лук.
- Соединяем все ингредиенты, заправляем, солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
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