Главное в приготовлении печени – сделать ее максимально нежной. И помочь в этом может элементарный кипяток, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт нежной печени
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов печени;
– 3 – 4 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 чайная ложка горчицы;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Печень моем, заливаем кипятком и оставляем на несколько минут.
- Лук нарезаем полукольцами, жарим до золотистости, добавив соль и сахар.
- Добавляем нарезанный чеснок и жарим еще 2 минуты.
- Добавляем печень, всыпаем соль, перец и специи, перемешиваем и тушим 5 минут.
- Сметану, горчицу и воду перемешиваем, добавляем на сковороду и тушим еще 10 минут.
Приятного аппетита!
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